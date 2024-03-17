https://ria.ru/20240317/dnr-1933747160.html

Международные наблюдатели высказались о проведении выборов в ДНР

Международные наблюдатели высказались о проведении выборов в ДНР - РИА Новости, 17.03.2024

Международные наблюдатели высказались о проведении выборов в ДНР

Международные стандарты выборов в ходе голосования по выборам президента РФ в ДНР были соблюдены, считают международные наблюдатели. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T17:34

2024-03-17T17:34

2024-03-17T17:34

выборы президента россии — 2024

донецкая народная республика

чили

россия

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ДОНЕЦК, 17 мар - РИА Новости. Международные стандарты выборов в ходе голосования по выборам президента РФ в ДНР были соблюдены, считают международные наблюдатели. "Сам процесс проходил прекрасно. Все международные стандарты были соблюдены. Выборы прошли честно, транспарентно... Ни в какой стране я такой уровень организации еще не наблюдал", - заявил на брифинге Алехандро Наварро Брейн из Чили. Его коллега из Испании Фернандо Морагон отметил спокойную обстановку на улицах городов ДНР и на самих избирательных участках, что создавало все необходимые условия для процесса качественных и прозрачных выборов. "Для демократических выборов необходимо главное условие - суверенитет. У России он есть. У моей страны, к сожалению, его нет, мы все делаем то, что нам диктует Вашингтон. Это влияет и на демократичность наших выборов", - посетовал он. Наблюдатель из Мексики Исраэль Арконда Гомес добавил, что иностранные наблюдатели сталкиваются с давлением со стороны США, угрозами применения санкций.

https://ria.ru/20240317/ekspert-1933606659.html

донецкая народная республика

чили

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецкая народная республика, чили, россия