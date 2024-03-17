https://ria.ru/20240317/ddos-ataki-1933778101.html
Зарубежные DDoS-атаки не повлияли на голосование в России, сообщил РКН
Зарубежные DDoS-атаки не повлияли на голосование в России, сообщил РКН - РИА Новости, 17.03.2024
Зарубежные DDoS-атаки не повлияли на голосование в России, сообщил РКН
Зарубежные DDos-атаки не оказали влияния на процесс выборов президента России, сообщил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T19:55
2024-03-17T19:55
2024-03-17T20:24
выборы президента россии — 2024
технологии
россия
украина
северная америка
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
политика
леонид слуцкий (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837163893_0:51:2698:1569_1920x0_80_0_0_a341159ed86c3a765c296d286bdc9c07.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Зарубежные DDos-атаки не оказали влияния на процесс выборов президента России, сообщил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев. "DDos-атаки влияния на процесс выборный не оказали", - заявил Зайцев. Он также отметил, что регулятор ограничил доступ почти к 2 тысячам страниц, содержащих дестабилизирующий и деструктивный контент, за предвыборный и выборный период. Большая часть таких страниц размещалась на базе иностранных площадок или же на источниках, принадлежащих иноагентам.Ранее в субботу гендиректор ГК "Солар" Игорь Ляпунов рассказал, что кибератаки на ресурсы в дни голосования на выборах президента РФ поступают с Украины, из Северной Америки и Западной Европы, работают самые профессиональные группировки.Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240317/fake-1933771875.html
https://ria.ru/20240317/ataki-1933767970.html
россия
украина
северная америка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837163893_0:0:2698:2025_1920x0_80_0_0_c3fa3cf303476e2329447b89e55695fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, украина, северная америка, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), политика, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков
Выборы президента России — 2024, Технологии, Россия, Украина, Северная Америка, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Политика, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков
Зарубежные DDoS-атаки не повлияли на голосование в России, сообщил РКН
Роскомнадзор: зарубежные DDos-атаки не оказали влияния на голосование в России