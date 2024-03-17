https://ria.ru/20240317/ddos-ataki-1933778101.html

Зарубежные DDoS-атаки не повлияли на голосование в России, сообщил РКН

Зарубежные DDoS-атаки не повлияли на голосование в России, сообщил РКН - РИА Новости, 17.03.2024

Зарубежные DDoS-атаки не повлияли на голосование в России, сообщил РКН

Зарубежные DDos-атаки не оказали влияния на процесс выборов президента России, сообщил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T19:55

2024-03-17T19:55

2024-03-17T20:24

выборы президента россии — 2024

технологии

россия

украина

северная америка

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

политика

леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Зарубежные DDos-атаки не оказали влияния на процесс выборов президента России, сообщил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев. "DDos-атаки влияния на процесс выборный не оказали", - заявил Зайцев. Он также отметил, что регулятор ограничил доступ почти к 2 тысячам страниц, содержащих дестабилизирующий и деструктивный контент, за предвыборный и выборный период. Большая часть таких страниц размещалась на базе иностранных площадок или же на источниках, принадлежащих иноагентам.Ранее в субботу гендиректор ГК "Солар" Игорь Ляпунов рассказал, что кибератаки на ресурсы в дни голосования на выборах президента РФ поступают с Украины, из Северной Америки и Западной Европы, работают самые профессиональные группировки.Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240317/fake-1933771875.html

https://ria.ru/20240317/ataki-1933767970.html

россия

украина

северная америка

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, россия, украина, северная америка, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), политика, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков