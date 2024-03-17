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Зарубежные DDoS-атаки не повлияли на голосование в России, сообщил РКН - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
19:55 17.03.2024 (обновлено: 20:24 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/ddos-ataki-1933778101.html
Зарубежные DDoS-атаки не повлияли на голосование в России, сообщил РКН
Зарубежные DDoS-атаки не повлияли на голосование в России, сообщил РКН - РИА Новости, 17.03.2024
Зарубежные DDoS-атаки не повлияли на голосование в России, сообщил РКН
Зарубежные DDos-атаки не оказали влияния на процесс выборов президента России, сообщил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T19:55
2024-03-17T20:24
выборы президента россии — 2024
технологии
россия
украина
северная америка
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
политика
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Зарубежные DDos-атаки не оказали влияния на процесс выборов президента России, сообщил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев. "DDos-атаки влияния на процесс выборный не оказали", - заявил Зайцев. Он также отметил, что регулятор ограничил доступ почти к 2 тысячам страниц, содержащих дестабилизирующий и деструктивный контент, за предвыборный и выборный период. Большая часть таких страниц размещалась на базе иностранных площадок или же на источниках, принадлежащих иноагентам.Ранее в субботу гендиректор ГК "Солар" Игорь Ляпунов рассказал, что кибератаки на ресурсы в дни голосования на выборах президента РФ поступают с Украины, из Северной Америки и Западной Европы, работают самые профессиональные группировки.Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240317/fake-1933771875.html
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технологии, россия, украина, северная америка, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), политика, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков
Выборы президента России — 2024, Технологии, Россия, Украина, Северная Америка, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Политика, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков
Зарубежные DDoS-атаки не повлияли на голосование в России, сообщил РКН

Роскомнадзор: зарубежные DDos-атаки не оказали влияния на голосование в России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкИнформационные технологии
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Зарубежные DDos-атаки не оказали влияния на процесс выборов президента России, сообщил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев.
«
"DDos-атаки влияния на процесс выборный не оказали", - заявил Зайцев.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
МИД России рассказал о фейках о голосовании за рубежом
Вчера, 19:15
Он также отметил, что регулятор ограничил доступ почти к 2 тысячам страниц, содержащих дестабилизирующий и деструктивный контент, за предвыборный и выборный период. Большая часть таких страниц размещалась на базе иностранных площадок или же на источниках, принадлежащих иноагентам.
Ранее в субботу гендиректор ГК "Солар" Игорь Ляпунов рассказал, что кибератаки на ресурсы в дни голосования на выборах президента РФ поступают с Украины, из Северной Америки и Западной Европы, работают самые профессиональные группировки.
Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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В ЦИК рассказали о потенциально опасных атаках на сайт комиссии
Вчера, 18:57
 
Выборы президента России — 2024ТехнологииРоссияУкраинаСеверная АмерикаФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)ПолитикаЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновВладислав Даванков
 
 
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