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Калининградский сайт викторины для избирателей подвергся DDoS-атаке - РИА Новости, 17.03.2024
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20:48 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/ddos-ataka-1933788955.html
Калининградский сайт викторины для избирателей подвергся DDoS-атаке
Калининградский сайт викторины для избирателей подвергся DDoS-атаке - РИА Новости, 17.03.2024
Калининградский сайт викторины для избирателей подвергся DDoS-атаке
Сайт викторины для избирателей в Калининградской области подвергся DDoS-атаке из-за рубежа, на сервер приходит одновременно слишком много запросов, сообщил... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T20:48
2024-03-17T20:48
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технологии
калининградская область
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КАЛИНИНГРАД, 17 мар - РИА Новости. Сайт викторины для избирателей в Калининградской области подвергся DDoS-атаке из-за рубежа, на сервер приходит одновременно слишком много запросов, сообщил журналистам пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков. "Сайт викторины работает сейчас с большими трудностями, как объясняют организаторы, происходит DDoS-атака. Простыми словами, на сервер направляется слишком много одновременных запросов, которыми тот в итоге перегружается… По данным организаторов викторины, атака на сайт ведется из-за рубежа", - сообщил Лысков. Лысков отметил, что по последним данным в викторине "Калининград: российская земля" уже зарегистрированы более 270 тысяч человек. Викторина организована для тех, кто пришел голосовать на избирательный участок, а вечером будут разыграны две квартиры, два автомобиля, а также множество других ценных призов. "Специалисты работают над решением проблемы…. Розыгрыши призов возобновятся после преодоления атаки на портал", - сказал Лысков.
https://ria.ru/20240317/kibervoyna-1933787854.html
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технологии, калининградская область
Выборы президента России — 2024, Технологии, Калининградская область
Калининградский сайт викторины для избирателей подвергся DDoS-атаке

Сайт викторины для избирателей в Калининградской области подвергся DDoS-атаке

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтрочки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
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КАЛИНИНГРАД, 17 мар - РИА Новости. Сайт викторины для избирателей в Калининградской области подвергся DDoS-атаке из-за рубежа, на сервер приходит одновременно слишком много запросов, сообщил журналистам пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков.
«
"Сайт викторины работает сейчас с большими трудностями, как объясняют организаторы, происходит DDoS-атака. Простыми словами, на сервер направляется слишком много одновременных запросов, которыми тот в итоге перегружается… По данным организаторов викторины, атака на сайт ведется из-за рубежа", - сообщил Лысков.
Лысков отметил, что по последним данным в викторине "Калининград: российская земля" уже зарегистрированы более 270 тысяч человек. Викторина организована для тех, кто пришел голосовать на избирательный участок, а вечером будут разыграны две квартиры, два автомобиля, а также множество других ценных призов.
"Специалисты работают над решением проблемы…. Розыгрыши призов возобновятся после преодоления атаки на портал", - сказал Лысков.
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