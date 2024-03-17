https://ria.ru/20240317/ddos-ataka-1933788955.html
Калининградский сайт викторины для избирателей подвергся DDoS-атаке
Калининградский сайт викторины для избирателей подвергся DDoS-атаке - РИА Новости, 17.03.2024
Калининградский сайт викторины для избирателей подвергся DDoS-атаке
Сайт викторины для избирателей в Калининградской области подвергся DDoS-атаке из-за рубежа, на сервер приходит одновременно слишком много запросов, сообщил... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T20:48
2024-03-17T20:48
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КАЛИНИНГРАД, 17 мар - РИА Новости. Сайт викторины для избирателей в Калининградской области подвергся DDoS-атаке из-за рубежа, на сервер приходит одновременно слишком много запросов, сообщил журналистам пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков. "Сайт викторины работает сейчас с большими трудностями, как объясняют организаторы, происходит DDoS-атака. Простыми словами, на сервер направляется слишком много одновременных запросов, которыми тот в итоге перегружается… По данным организаторов викторины, атака на сайт ведется из-за рубежа", - сообщил Лысков. Лысков отметил, что по последним данным в викторине "Калининград: российская земля" уже зарегистрированы более 270 тысяч человек. Викторина организована для тех, кто пришел голосовать на избирательный участок, а вечером будут разыграны две квартиры, два автомобиля, а также множество других ценных призов. "Специалисты работают над решением проблемы…. Розыгрыши призов возобновятся после преодоления атаки на портал", - сказал Лысков.
https://ria.ru/20240317/kibervoyna-1933787854.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, калининградская область
Выборы президента России — 2024, Технологии, Калининградская область
Калининградский сайт викторины для избирателей подвергся DDoS-атаке
Сайт викторины для избирателей в Калининградской области подвергся DDoS-атаке
КАЛИНИНГРАД, 17 мар - РИА Новости. Сайт викторины для избирателей в Калининградской области подвергся DDoS-атаке из-за рубежа, на сервер приходит одновременно слишком много запросов, сообщил журналистам пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков.
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"Сайт викторины работает сейчас с большими трудностями, как объясняют организаторы, происходит DDoS-атака. Простыми словами, на сервер направляется слишком много одновременных запросов, которыми тот в итоге перегружается… По данным организаторов викторины, атака на сайт ведется из-за рубежа", - сообщил Лысков.
Лысков отметил, что по последним данным в викторине "Калининград: российская земля" уже зарегистрированы более 270 тысяч человек. Викторина организована для тех, кто пришел голосовать на избирательный участок, а вечером будут разыграны две квартиры, два автомобиля, а также множество других ценных призов.
"Специалисты работают над решением проблемы…. Розыгрыши призов возобновятся после преодоления атаки на портал", - сказал Лысков.
Голосование в России проходило на фоне кибервойны, заявил Ростелеком