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DDoS-атаки не помешали работе избирательных комиссий, заявили в МВД - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
21:54 17.03.2024 (обновлено: 22:04 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/ddos-1933807400.html
DDoS-атаки не помешали работе избирательных комиссий, заявили в МВД
DDoS-атаки не помешали работе избирательных комиссий, заявили в МВД - РИА Новости, 17.03.2024
DDoS-атаки не помешали работе избирательных комиссий, заявили в МВД
Избирательные комиссии выполнили свои задачи, невзирая на масштабные DDoS-атаки, сообщил в докладе в ЦИК первый заместитель министра внутренних дел Александр... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T21:54
2024-03-17T22:04
выборы президента россии — 2024
выборы
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Избирательные комиссии выполнили свои задачи, невзирая на масштабные DDoS-атаки, сообщил в докладе в ЦИК первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой. &quot;Несмотря на большое количество DDoS-атак, избирательные комиссии всех уровней справились с поставленными задачами&quot;, — подчеркнул он.В свою очередь, Роскомнадзор сообщил, что за предвыборный и выборный периоды ограничил доступ почти к двум тысячам страниц, содержащих дестабилизирующий и деструктивный контент. Большая их часть размещалась на базе иностранных площадок или же на источниках, принадлежащих иноагентам.Ранее в субботу гендиректор ГК "Солар" Игорь Ляпунов рассказал, что кибератаки на ресурсы в дни голосования на выборах президента поступают с Украины, из Северной Америки и Западной Европы. По его словам, этим занимаются самые профессиональные группировки.Голосование на выборах президента проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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выборы, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Выборы президента России — 2024, Выборы, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
DDoS-атаки не помешали работе избирательных комиссий, заявили в МВД

Первый заместитель главы МВД: DDoS-атаки не помешали избирательным комиссиям

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПервый заместитель министра внутренних дел РФ генерал-полковник полиции Александр Горовой
Первый заместитель министра внутренних дел РФ генерал-полковник полиции Александр Горовой - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Избирательные комиссии выполнили свои задачи, невзирая на масштабные DDoS-атаки, сообщил в докладе в ЦИК первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой.
«

"Несмотря на большое количество DDoS-атак, избирательные комиссии всех уровней справились с поставленными задачами", — подчеркнул он.

В свою очередь, Роскомнадзор сообщил, что за предвыборный и выборный периоды ограничил доступ почти к двум тысячам страниц, содержащих дестабилизирующий и деструктивный контент. Большая их часть размещалась на базе иностранных площадок или же на источниках, принадлежащих иноагентам.
Ранее в субботу гендиректор ГК "Солар" Игорь Ляпунов рассказал, что кибератаки на ресурсы в дни голосования на выборах президента поступают с Украины, из Северной Америки и Западной Европы. По его словам, этим занимаются самые профессиональные группировки.
Голосование на выборах президента проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024ВыборыМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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