https://ria.ru/20240317/ddos-1933807400.html

DDoS-атаки не помешали работе избирательных комиссий, заявили в МВД

DDoS-атаки не помешали работе избирательных комиссий, заявили в МВД - РИА Новости, 17.03.2024

DDoS-атаки не помешали работе избирательных комиссий, заявили в МВД

Избирательные комиссии выполнили свои задачи, невзирая на масштабные DDoS-атаки, сообщил в докладе в ЦИК первый заместитель министра внутренних дел Александр... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T21:54

2024-03-17T21:54

2024-03-17T22:04

выборы президента россии — 2024

выборы

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156377/15/1563771507_0:0:3358:1890_1920x0_80_0_0_d4527ddda2859f6087024253f32b372e.jpg

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Избирательные комиссии выполнили свои задачи, невзирая на масштабные DDoS-атаки, сообщил в докладе в ЦИК первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой. "Несмотря на большое количество DDoS-атак, избирательные комиссии всех уровней справились с поставленными задачами", — подчеркнул он.В свою очередь, Роскомнадзор сообщил, что за предвыборный и выборный периоды ограничил доступ почти к двум тысячам страниц, содержащих дестабилизирующий и деструктивный контент. Большая их часть размещалась на базе иностранных площадок или же на источниках, принадлежащих иноагентам.Ранее в субботу гендиректор ГК "Солар" Игорь Ляпунов рассказал, что кибератаки на ресурсы в дни голосования на выборах президента поступают с Украины, из Северной Америки и Западной Европы. По его словам, этим занимаются самые профессиональные группировки.Голосование на выборах президента проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Анна Гаврилова

Анна Гаврилова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Гаврилова

выборы, министерство внутренних дел рф (мвд россии)