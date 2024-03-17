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DDoS-атаки не помешали работе избирательных комиссий, заявили в МВД
DDoS-атаки не помешали работе избирательных комиссий, заявили в МВД - РИА Новости, 17.03.2024
DDoS-атаки не помешали работе избирательных комиссий, заявили в МВД
Избирательные комиссии выполнили свои задачи, невзирая на масштабные DDoS-атаки, сообщил в докладе в ЦИК первый заместитель министра внутренних дел Александр... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T21:54
2024-03-17T21:54
2024-03-17T22:04
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Избирательные комиссии выполнили свои задачи, невзирая на масштабные DDoS-атаки, сообщил в докладе в ЦИК первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой. "Несмотря на большое количество DDoS-атак, избирательные комиссии всех уровней справились с поставленными задачами", — подчеркнул он.В свою очередь, Роскомнадзор сообщил, что за предвыборный и выборный периоды ограничил доступ почти к двум тысячам страниц, содержащих дестабилизирующий и деструктивный контент. Большая их часть размещалась на базе иностранных площадок или же на источниках, принадлежащих иноагентам.Ранее в субботу гендиректор ГК "Солар" Игорь Ляпунов рассказал, что кибератаки на ресурсы в дни голосования на выборах президента поступают с Украины, из Северной Америки и Западной Европы. По его словам, этим занимаются самые профессиональные группировки.Голосование на выборах президента проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
выборы, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Выборы президента России — 2024, Выборы, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
DDoS-атаки не помешали работе избирательных комиссий, заявили в МВД
Первый заместитель главы МВД: DDoS-атаки не помешали избирательным комиссиям
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Избирательные комиссии выполнили свои задачи, невзирая на масштабные DDoS-атаки, сообщил в докладе в ЦИК первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой.
«
"Несмотря на большое количество DDoS-атак, избирательные комиссии всех уровней справились с поставленными задачами", — подчеркнул он.
В свою очередь, Роскомнадзор сообщил, что за предвыборный и выборный периоды ограничил доступ почти к двум тысячам страниц, содержащих дестабилизирующий и деструктивный контент. Большая их часть размещалась на базе иностранных площадок или же на источниках, принадлежащих иноагентам.
Ранее в субботу гендиректор ГК "Солар" Игорь Ляпунов рассказал, что кибератаки на ресурсы в дни голосования на выборах президента поступают с Украины
, из Северной Америки
и Западной Европы
. По его словам, этим занимаются самые профессиональные группировки.
Голосование на выборах президента проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.