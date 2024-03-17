https://ria.ru/20240317/davankov-1933832654.html
Даванков рассказал, что для него важнее победы на выборах
Даванков рассказал, что для него важнее победы на выборах - РИА Новости, 17.03.2024
Даванков рассказал, что для него важнее победы на выборах
Имеет значение не столько занятое место на выборах президента РФ, сколько поддержка избирателей, среди которых - молодые люди, сообщил журналистам кандидат в... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T23:19
2024-03-17T23:19
2024-03-17T23:19
россия
владислав даванков
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Имеет значение не столько занятое место на выборах президента РФ, сколько поддержка избирателей, среди которых - молодые люди, сообщил журналистам кандидат в президенты от партии "Новые люди" Владислав Даванков. "Важно не само место, а важно, какое количество людей поддержало … а это молодые люди, это активисты", - сказал Даванков. Он пояснил, что его поддерживают люди современные из больших городов, которые хотят жить "в современной, независимой, богатой и мирной стране". "Мы оцениваем этот опыт очень позитивно", - заключил Даванков.
https://ria.ru/20240317/prezident-1933801906.html
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россия, владислав даванков
Россия, Владислав Даванков
Даванков рассказал, что для него важнее победы на выборах
Даванков: большое значение имеет поддержка избирателей
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Имеет значение не столько занятое место на выборах президента РФ, сколько поддержка избирателей, среди которых - молодые люди, сообщил журналистам кандидат в президенты от партии "Новые люди" Владислав Даванков.
"Важно не само место, а важно, какое количество людей поддержало … а это молодые люди, это активисты", - сказал Даванков.
Он пояснил, что его поддерживают люди современные из больших городов, которые хотят жить "в современной, независимой, богатой и мирной стране".
"Мы оцениваем этот опыт очень позитивно", - заключил Даванков.
Даванков назвал Путина несомненным победителем на выборах