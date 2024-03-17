https://ria.ru/20240317/davankov-1933832654.html

Даванков рассказал, что для него важнее победы на выборах

Даванков рассказал, что для него важнее победы на выборах - РИА Новости, 17.03.2024

Даванков рассказал, что для него важнее победы на выборах

Имеет значение не столько занятое место на выборах президента РФ, сколько поддержка избирателей, среди которых - молодые люди, сообщил журналистам кандидат в... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T23:19

2024-03-17T23:19

2024-03-17T23:19

россия

владислав даванков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/11/1921816317_0:355:2881:1976_1920x0_80_0_0_38760566303db6478407aee91341d0e9.jpg

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Имеет значение не столько занятое место на выборах президента РФ, сколько поддержка избирателей, среди которых - молодые люди, сообщил журналистам кандидат в президенты от партии "Новые люди" Владислав Даванков. "Важно не само место, а важно, какое количество людей поддержало … а это молодые люди, это активисты", - сказал Даванков. Он пояснил, что его поддерживают люди современные из больших городов, которые хотят жить "в современной, независимой, богатой и мирной стране". "Мы оцениваем этот опыт очень позитивно", - заключил Даванков.

https://ria.ru/20240317/prezident-1933801906.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владислав даванков