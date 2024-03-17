https://ria.ru/20240317/bespilotniki-1933789230.html

Над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника

Над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника - РИА Новости, 17.03.2024

Над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника

Два украинских беспилотника самолетного типа сбиты над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T20:51

2024-03-17T20:51

2024-03-17T20:54

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

безопасность

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Два украинских беспилотника самолетного типа сбиты над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ."17 марта около 19.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html

белгородская область

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белгородская область, россия, безопасность