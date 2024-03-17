https://ria.ru/20240317/bespilotniki-1933710042.html
В Белгородской области сбили семь украинских беспилотников
В Белгородской области сбили семь украинских беспилотников - РИА Новости, 17.03.2024
В Белгородской области сбили семь украинских беспилотников
Силы противовоздушной обороны перехватили еще семь украинских дронов в Белгородской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T15:28
2024-03-17T15:28
2024-03-17T15:48
специальная военная операция на украине
белгородская область
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происшествия
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны перехватили еще семь украинских дронов в Белгородской области, сообщили в Минобороны."Дежурными средствами ПВО семь украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Белгородской области", — подчеркнули в ведомстве.Уточняется, что попытка ВСУ совершить террористическую атаку произошла около 14:30 мск.Последние несколько дней Белгородская область подвергается массированным ударам со стороны ВСУ. В частности, в воскресенье утром глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде от прилета снаряда в частный дом погибла 16-летняя девушка. Также пострадал ее отец, его госпитализировали.Как сообщили в Минобороны, средства ПВО около 8:00 мск уничтожили в небе над Белгородской областью девять снарядов РСЗО RM-70 "Вампир" и три боеприпаса реактивной системы "Ураган".В регионе с 11 апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы Белгородской области с Украиной — 350 километров.
https://ria.ru/20240317/ukraina-1933690153.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белгородская область, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Происшествия
В Белгородской области сбили семь украинских беспилотников
Минобороны: ПВО сбила семь украинских беспилотников в Белгородской области
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости.
Силы противовоздушной обороны перехватили еще семь украинских дронов в Белгородской области
, сообщили
в Минобороны.
«
"Дежурными средствами ПВО семь украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Белгородской области", — подчеркнули в ведомстве.
Уточняется, что попытка ВСУ совершить террористическую атаку произошла около 14:30 мск.
Последние несколько дней Белгородская область подвергается массированным ударам со стороны ВСУ. В частности, в воскресенье утром глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде от прилета снаряда в частный дом погибла 16-летняя девушка. Также пострадал ее отец, его госпитализировали.
Как сообщили в Минобороны, средства ПВО около 8:00 мск уничтожили в небе над Белгородской областью девять снарядов РСЗО RM-70 "Вампир" и три боеприпаса реактивной системы "Ураган".
В регионе с 11 апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы Белгородской области с Украиной — 350 километров.
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