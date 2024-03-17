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В Белгородской области сбили семь украинских беспилотников - РИА Новости, 17.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:28 17.03.2024 (обновлено: 15:48 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/bespilotniki-1933710042.html
В Белгородской области сбили семь украинских беспилотников
В Белгородской области сбили семь украинских беспилотников - РИА Новости, 17.03.2024
В Белгородской области сбили семь украинских беспилотников
Силы противовоздушной обороны перехватили еще семь украинских дронов в Белгородской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T15:28
2024-03-17T15:48
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
происшествия
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны перехватили еще семь украинских дронов в Белгородской области, сообщили в Минобороны.&quot;Дежурными средствами ПВО семь украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Белгородской области&quot;, — подчеркнули в ведомстве.Уточняется, что попытка ВСУ совершить террористическую атаку произошла около 14:30 мск.Последние несколько дней Белгородская область подвергается массированным ударам со стороны ВСУ. В частности, в воскресенье утром глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде от прилета снаряда в частный дом погибла 16-летняя девушка. Также пострадал ее отец, его госпитализировали.Как сообщили в Минобороны, средства ПВО около 8:00 мск уничтожили в небе над Белгородской областью девять снарядов РСЗО RM-70 "Вампир" и три боеприпаса реактивной системы "Ураган".В регионе с 11 апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы Белгородской области с Украиной — 350 километров.
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белгородская область, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Происшествия
В Белгородской области сбили семь украинских беспилотников

Минобороны: ПВО сбила семь украинских беспилотников в Белгородской области

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны перехватили еще семь украинских дронов в Белгородской области, сообщили в Минобороны.
«

"Дежурными средствами ПВО семь украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Белгородской области", — подчеркнули в ведомстве.

Уточняется, что попытка ВСУ совершить террористическую атаку произошла около 14:30 мск.
Последние несколько дней Белгородская область подвергается массированным ударам со стороны ВСУ. В частности, в воскресенье утром глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде от прилета снаряда в частный дом погибла 16-летняя девушка. Также пострадал ее отец, его госпитализировали.
Как сообщили в Минобороны, средства ПВО около 8:00 мск уничтожили в небе над Белгородской областью девять снарядов РСЗО RM-70 "Вампир" и три боеприпаса реактивной системы "Ураган".
В регионе с 11 апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы Белгородской области с Украиной — 350 километров.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьРоссияПроисшествия
 
 
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