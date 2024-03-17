https://ria.ru/20240317/bespilotniki-1933710042.html

В Белгородской области сбили семь украинских беспилотников

В Белгородской области сбили семь украинских беспилотников - РИА Новости, 17.03.2024

В Белгородской области сбили семь украинских беспилотников

Силы противовоздушной обороны перехватили еще семь украинских дронов в Белгородской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T15:28

2024-03-17T15:28

2024-03-17T15:48

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_6601a05bf5d01476f689e364fa82ece6.jpg

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны перехватили еще семь украинских дронов в Белгородской области, сообщили в Минобороны."Дежурными средствами ПВО семь украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Белгородской области", — подчеркнули в ведомстве.Уточняется, что попытка ВСУ совершить террористическую атаку произошла около 14:30 мск.Последние несколько дней Белгородская область подвергается массированным ударам со стороны ВСУ. В частности, в воскресенье утром глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде от прилета снаряда в частный дом погибла 16-летняя девушка. Также пострадал ее отец, его госпитализировали.Как сообщили в Минобороны, средства ПВО около 8:00 мск уничтожили в небе над Белгородской областью девять снарядов РСЗО RM-70 "Вампир" и три боеприпаса реактивной системы "Ураган".В регионе с 11 апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы Белгородской области с Украиной — 350 километров.

https://ria.ru/20240317/ukraina-1933690153.html

белгородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгородская область, россия, происшествия