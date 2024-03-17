https://ria.ru/20240317/bespilotniki-1933593064.html
В Ярославской области отразили атаку четырех украинских беспилотников
В Ярославской области отразили атаку четырех украинских беспилотников - РИА Новости, 17.03.2024
В Ярославской области отразили атаку четырех украинских беспилотников
В Ярославской области отражена атака четырех украинских беспилотников, на месте их падения разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Михаил... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T06:39
2024-03-17T06:39
2024-03-17T06:40
специальная военная операция на украине
ярославская область
михаил евраев
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/03/1930800980_0:0:3039:1710_1920x0_80_0_0_e98245df8bdf618231941e6a7706d256.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. В Ярославской области отражена атака четырех украинских беспилотников, на месте их падения разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Михаил Евраев."В Ярославской области отражена атака четырёх украинских беспилотных летательных аппаратов. На месте их падения разрушений и пострадавших нет", - написал он в своем Telegram-канале.Он также добавил, что экстренные службы работают на месте происшествия.
https://ria.ru/20240317/slavyanskiy_npz-1933587955.html
ярославская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901994228_520:0:2777:1693_1920x0_80_0_0_41a9c7868be3487e73fe9497f5f29b7f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ярославская область, михаил евраев, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Ярославская область, Михаил Евраев, Происшествия
В Ярославской области отразили атаку четырех украинских беспилотников
Губернатор Евраев: ПВО отразила в Ярославской области атаку четырех БПЛА ВСУ