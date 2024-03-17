https://ria.ru/20240317/bespilotniki-1933593064.html

В Ярославской области отразили атаку четырех украинских беспилотников

В Ярославской области отразили атаку четырех украинских беспилотников - РИА Новости, 17.03.2024

В Ярославской области отразили атаку четырех украинских беспилотников

В Ярославской области отражена атака четырех украинских беспилотников, на месте их падения разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Михаил... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T06:39

2024-03-17T06:39

2024-03-17T06:40

специальная военная операция на украине

ярославская область

михаил евраев

происшествия

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. В Ярославской области отражена атака четырех украинских беспилотников, на месте их падения разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Михаил Евраев."В Ярославской области отражена атака четырёх украинских беспилотных летательных аппаратов. На месте их падения разрушений и пострадавших нет", - написал он в своем Telegram-канале.Он также добавил, что экстренные службы работают на месте происшествия.

https://ria.ru/20240317/slavyanskiy_npz-1933587955.html

ярославская область

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ярославская область, михаил евраев, происшествия