https://ria.ru/20240317/bespilotniki-1933591288.html

При атаке БПЛА в Белгородском районе повреждены линии электроснабжения

При атаке БПЛА в Белгородском районе повреждены линии электроснабжения - РИА Новости, 17.03.2024

При атаке БПЛА в Белгородском районе повреждены линии электроснабжения

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке четырех беспилотников на поселок Октябрьский, БПЛА сбросили взрывные устройства, есть... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T05:47

2024-03-17T05:47

2024-03-17T05:52

специальная военная операция на украине

белгородская область

октябрьский

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

белгородский район

происшествия

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке четырех беспилотников на поселок Октябрьский, БПЛА сбросили взрывные устройства, есть повреждения на линиях электро- и газоснабжения."В Белгородском районе атаке ВСУ с помощью четырех БПЛА, которые сбросили взрывные устройства, подвергся поселок Октябрьский. В результате взрывов пострадавших нет, есть повреждения на линиях электро- и газоснабжения", - написал он в своем Telegram-канале.Отмечается, что в ближайшее время аварийные бригады приступят к переподключению абонентов.

https://ria.ru/20240317/slavyanskiy_npz-1933587955.html

белгородская область

октябрьский

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белгородская область, октябрьский, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, белгородский район, происшествия