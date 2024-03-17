Рейтинг@Mail.ru
При атаке БПЛА в Белгородском районе повреждены линии электроснабжения - РИА Новости, 17.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:47 17.03.2024 (обновлено: 05:52 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/bespilotniki-1933591288.html
При атаке БПЛА в Белгородском районе повреждены линии электроснабжения
При атаке БПЛА в Белгородском районе повреждены линии электроснабжения - РИА Новости, 17.03.2024
При атаке БПЛА в Белгородском районе повреждены линии электроснабжения
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке четырех беспилотников на поселок Октябрьский, БПЛА сбросили взрывные устройства, есть... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T05:47
2024-03-17T05:52
специальная военная операция на украине
белгородская область
октябрьский
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгородский район
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933528602_0:175:3018:1873_1920x0_80_0_0_c051e2eede501ec92fb3199d6d532088.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке четырех беспилотников на поселок Октябрьский, БПЛА сбросили взрывные устройства, есть повреждения на линиях электро- и газоснабжения."В Белгородском районе атаке ВСУ с помощью четырех БПЛА, которые сбросили взрывные устройства, подвергся поселок Октябрьский. В результате взрывов пострадавших нет, есть повреждения на линиях электро- и газоснабжения", - написал он в своем Telegram-канале.Отмечается, что в ближайшее время аварийные бригады приступят к переподключению абонентов.
https://ria.ru/20240317/slavyanskiy_npz-1933587955.html
белгородская область
октябрьский
белгородский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933528602_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_42031112416e52b92d9dc62a035f6c88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, октябрьский, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, белгородский район, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Октябрьский, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Белгородский район, Происшествия
При атаке БПЛА в Белгородском районе повреждены линии электроснабжения

Гладков: четыре БПЛА ВСУ сбросили в Белгородском районе взрывные устройства

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкМодульное укрытие в Белгороде
Модульное укрытие в Белгороде - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в медиабанк
Модульное укрытие в Белгороде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке четырех беспилотников на поселок Октябрьский, БПЛА сбросили взрывные устройства, есть повреждения на линиях электро- и газоснабжения.
Белгородском районе атаке ВСУ с помощью четырех БПЛА, которые сбросили взрывные устройства, подвергся поселок Октябрьский. В результате взрывов пострадавших нет, есть повреждения на линиях электро- и газоснабжения", - написал он в своем Telegram-канале.
Славянский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Беспилотники атаковали Славянский НПЗ на Кубани, возник пожар
Вчера, 04:14
Отмечается, что в ближайшее время аварийные бригады приступят к переподключению абонентов.
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьОктябрьскийВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныБелгородский районПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала