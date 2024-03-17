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При атаке БПЛА в Белгородском районе повреждены линии электроснабжения
При атаке БПЛА в Белгородском районе повреждены линии электроснабжения - РИА Новости, 17.03.2024
При атаке БПЛА в Белгородском районе повреждены линии электроснабжения
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке четырех беспилотников на поселок Октябрьский, БПЛА сбросили взрывные устройства, есть... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T05:47
2024-03-17T05:47
2024-03-17T05:52
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вооруженные силы украины
белгородский район
происшествия
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке четырех беспилотников на поселок Октябрьский, БПЛА сбросили взрывные устройства, есть повреждения на линиях электро- и газоснабжения."В Белгородском районе атаке ВСУ с помощью четырех БПЛА, которые сбросили взрывные устройства, подвергся поселок Октябрьский. В результате взрывов пострадавших нет, есть повреждения на линиях электро- и газоснабжения", - написал он в своем Telegram-канале.Отмечается, что в ближайшее время аварийные бригады приступят к переподключению абонентов.
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Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Октябрьский, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Белгородский район, Происшествия
При атаке БПЛА в Белгородском районе повреждены линии электроснабжения
Гладков: четыре БПЛА ВСУ сбросили в Белгородском районе взрывные устройства