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Над Белгородской областью сработали системы ПВО
Над Белгородской областью сработали системы ПВО - РИА Новости, 17.03.2024
Над Белгородской областью сработали системы ПВО
Дежурные средства российской ПВО уничтожили ещё один украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщили в воскресенье в Минобороны России. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T19:08
2024-03-17T19:08
2024-03-17T19:11
специальная военная операция на украине
белгородская область
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безопасность
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили ещё один украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщили в воскресенье в Минобороны России."Семнадцатого марта около 18.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.Отмечается, что дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области.
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белгородская область, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Безопасность
Над Белгородской областью сработали системы ПВО
МО РФ: над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник