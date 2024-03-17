https://ria.ru/20240317/bespilotnik-1933770653.html

Над Белгородской областью сработали системы ПВО

Над Белгородской областью сработали системы ПВО - РИА Новости, 17.03.2024

Над Белгородской областью сработали системы ПВО

Дежурные средства российской ПВО уничтожили ещё один украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщили в воскресенье в Минобороны России. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T19:08

2024-03-17T19:08

2024-03-17T19:11

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

безопасность

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили ещё один украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщили в воскресенье в Минобороны России."Семнадцатого марта около 18.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.Отмечается, что дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области.

https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html

белгородская область

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белгородская область, россия, безопасность