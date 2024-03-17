https://ria.ru/20240317/bespilotnik-1933747704.html
В Белгородской области сбили украинский беспилотник
В Белгородской области сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 17.03.2024
В Белгородской области сбили украинский беспилотник
Дежурные средства российской ПВО уничтожили ещё один украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщили в воскресенье в Минобороны России. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T17:36
2024-03-17T17:36
2024-03-17T17:39
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили ещё один украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщили в воскресенье в Минобороны России."Семнадцатого марта в 17.10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении."Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20240317/bespilotnik-1933617616.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
В Белгородской области сбили украинский беспилотник
ПВО сбила украинский беспилотник в Белгородской области