https://ria.ru/20240317/bespilotnik-1933617616.html

В Белгороде при атаке беспилотника погибла девушка

В Белгороде при атаке беспилотника погибла девушка - РИА Новости, 17.03.2024

В Белгороде при атаке беспилотника погибла девушка

В Белгороде от прилета снаряда в частный дом погибла 16-летняя девушка, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T09:56

2024-03-17T09:56

2024-03-17T14:13

происшествия

белгородская область

специальная военная операция на украине

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БЕЛГОРОД, 17 мар — РИА Новости. В Белгороде от прилета снаряда в частный дом погибла 16-летняя девушка, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."У нас погиб подросток — девушка 16 лет. От прилета снаряда загорелся частный жилой дом, в котором она находилась. Хотел выразить искренние слова соболезнования семье. Вместе с вами скорбит вся Белгородская область, вся наша страна. <...> Разговаривал с ее отцом на месте происшествия — папа в шоковом состоянии и тоже пострадал, у него закрытая черепно-мозговая травма, ожоги тела и отравление угарным газом", — написал он.Губернатор уточнил, что пострадавшего доставили в городскую больницу № 2 Белгорода. Ему оказывают всю необходимую помощь."По разрушениям в городе Белгороде. Возгорание произошло в двух частных жилых домах. Сейчас пожар ликвидирован. Выбиты окна в нескольких квартирах трех МКД и в двух частных жилых домах. Также пострадал один хозсубъект. Зафиксированы повреждения восьми автомобилей", — добавил Гладков.⠀По его словам, в поселках Разумное и Дубовое Белгородского района повреждения получили три домовладения и теплица.Минобороны России сегодня сообщило, что средства ПВО около 8:00 мск уничтожили в небе над Белгородской областью девять снарядов реактивной системы RM-70 "Вампир" и три снаряда реактивной системы "Ураган". Глава региона уточнил, что система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом.Последние несколько дней Белгород и другие территории региона подвергаются массированным обстрелам со стороны ВСУ. С четверга от украинских ударов погибли семь человек, более 40 пострадали.В области с 11 апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.

https://ria.ru/20240316/vybory-1933553119.html

https://ria.ru/20240317/bespilotnik-1933604277.html

https://ria.ru/20240316/dron-1933576892.html

белгородская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, белгородская область