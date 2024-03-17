https://ria.ru/20240317/bespilotnik-1933617616.html
В Белгороде при атаке беспилотника погибла девушка
В Белгороде при атаке беспилотника погибла девушка - РИА Новости, 17.03.2024
В Белгороде при атаке беспилотника погибла девушка
В Белгороде от прилета снаряда в частный дом погибла 16-летняя девушка, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T09:56
2024-03-17T09:56
2024-03-17T14:13
происшествия
белгородская область
специальная военная операция на украине
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БЕЛГОРОД, 17 мар — РИА Новости. В Белгороде от прилета снаряда в частный дом погибла 16-летняя девушка, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."У нас погиб подросток — девушка 16 лет. От прилета снаряда загорелся частный жилой дом, в котором она находилась. Хотел выразить искренние слова соболезнования семье. Вместе с вами скорбит вся Белгородская область, вся наша страна. <...> Разговаривал с ее отцом на месте происшествия — папа в шоковом состоянии и тоже пострадал, у него закрытая черепно-мозговая травма, ожоги тела и отравление угарным газом", — написал он.Губернатор уточнил, что пострадавшего доставили в городскую больницу № 2 Белгорода. Ему оказывают всю необходимую помощь."По разрушениям в городе Белгороде. Возгорание произошло в двух частных жилых домах. Сейчас пожар ликвидирован. Выбиты окна в нескольких квартирах трех МКД и в двух частных жилых домах. Также пострадал один хозсубъект. Зафиксированы повреждения восьми автомобилей", — добавил Гладков.⠀По его словам, в поселках Разумное и Дубовое Белгородского района повреждения получили три домовладения и теплица.Минобороны России сегодня сообщило, что средства ПВО около 8:00 мск уничтожили в небе над Белгородской областью девять снарядов реактивной системы RM-70 "Вампир" и три снаряда реактивной системы "Ураган". Глава региона уточнил, что система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом.Последние несколько дней Белгород и другие территории региона подвергаются массированным обстрелам со стороны ВСУ. С четверга от украинских ударов погибли семь человек, более 40 пострадали.В области с 11 апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.
https://ria.ru/20240316/vybory-1933553119.html
https://ria.ru/20240317/bespilotnik-1933604277.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область
Происшествия, Белгородская область, Специальная военная операция на Украине
В Белгороде при атаке беспилотника погибла девушка
Губернатор Гладков: в результате удара по Белгороду погибла 16-летняя девушка
БЕЛГОРОД, 17 мар — РИА Новости.
В Белгороде от прилета снаряда в частный дом погибла 16-летняя девушка, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале
.
«
"У нас погиб подросток — девушка 16 лет. От прилета снаряда загорелся частный жилой дом, в котором она находилась. Хотел выразить искренние слова соболезнования семье. Вместе с вами скорбит вся Белгородская область, вся наша страна. <...> Разговаривал с ее отцом на месте происшествия — папа в шоковом состоянии и тоже пострадал, у него закрытая черепно-мозговая травма, ожоги тела и отравление угарным газом", — написал он.
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Губернатор уточнил, что пострадавшего доставили в городскую больницу № 2 Белгорода. Ему оказывают всю необходимую помощь.
"По разрушениям в городе Белгороде. Возгорание произошло в двух частных жилых домах. Сейчас пожар ликвидирован. Выбиты окна в нескольких квартирах трех МКД и в двух частных жилых домах. Также пострадал один хозсубъект. Зафиксированы повреждения восьми автомобилей", — добавил Гладков.⠀
По его словам, в поселках Разумное и Дубовое Белгородского района повреждения получили три домовладения и теплица.
ПВО сбила беспилотник на подлете к Орлу
Минобороны России
сегодня сообщило, что средства ПВО около 8:00 мск уничтожили в небе над Белгородской областью девять снарядов реактивной системы RM-70 "Вампир" и три снаряда реактивной системы "Ураган". Глава региона уточнил, что система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом
.
Последние несколько дней Белгород и другие территории региона подвергаются массированным обстрелам со стороны ВСУ. С четверга от украинских ударов погибли семь человек, более 40 пострадали.
В области с 11 апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.
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