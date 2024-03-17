https://ria.ru/20240317/bespilotnik-1933604277.html

ПВО сбила беспилотник на подлете к Орлу

ПВО сбила беспилотник на подлете к Орлу - РИА Новости, 17.03.2024

ПВО сбила беспилотник на подлете к Орлу

Российские силы ПВО на подлете к Орлу сбили очередной украинский беспилотник, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T09:06

2024-03-17T09:06

2024-03-17T09:09

специальная военная операция на украине

происшествия

орел

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Российские силы ПВО на подлете к Орлу сбили очередной украинский беспилотник, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.Ранее Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства российской ПВО перехватили и уничтожили за прошедшую ночь 35 украинских беспилотников над Московской, Белгородской, Калужской, Орловской, Ростовской, Ярославской, Курской областями и Краснодарским краем."Силами ПВО на подлёте к Орлу был сбит очередной украинский БПЛА. Прошу граждан сохранять спокойствие, город находится под надёжной защитой военных", - написал Клычков.

https://ria.ru/20240317/bespilotniki-1933589050.html

орел

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, орел