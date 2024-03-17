https://ria.ru/20240317/bespilotnik-1933604277.html
ПВО сбила беспилотник на подлете к Орлу
ПВО сбила беспилотник на подлете к Орлу - РИА Новости, 17.03.2024
ПВО сбила беспилотник на подлете к Орлу
Российские силы ПВО на подлете к Орлу сбили очередной украинский беспилотник, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T09:06
2024-03-17T09:06
2024-03-17T09:09
специальная военная операция на украине
происшествия
орел
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112511_0:151:3105:1898_1920x0_80_0_0_7114af93f283ff0242d6402525b6c10e.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Российские силы ПВО на подлете к Орлу сбили очередной украинский беспилотник, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.Ранее Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства российской ПВО перехватили и уничтожили за прошедшую ночь 35 украинских беспилотников над Московской, Белгородской, Калужской, Орловской, Ростовской, Ярославской, Курской областями и Краснодарским краем."Силами ПВО на подлёте к Орлу был сбит очередной украинский БПЛА. Прошу граждан сохранять спокойствие, город находится под надёжной защитой военных", - написал Клычков.
https://ria.ru/20240317/bespilotniki-1933589050.html
орел
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112511_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_78683cc1ab8c769a46622f20bf7bad56.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, орел
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Орел
ПВО сбила беспилотник на подлете к Орлу
ПВО сбила украинский БПЛА на подлете к Орлу