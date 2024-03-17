https://ria.ru/20240317/bespilotnik-1933590743.html

В Подмосковье уничтожили еще один беспилотник

В Подмосковье уничтожили еще один беспилотник - РИА Новости, 17.03.2024

В Подмосковье уничтожили еще один беспилотник

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитом беспилотнике, летевшем на Москву, в Раменском городском округе, предварительно, пострадавших и разрушений нет. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T05:36

2024-03-17T05:36

2024-03-17T05:40

специальная военная операция на украине

московская область (подмосковье)

москва

сергей собянин

происшествия

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитом беспилотнике, летевшем на Москву, в Раменском городском округе, предварительно, пострадавших и разрушений нет.Ранее Собянин сообщал о двух сбитых беспилотниках, летевших на Москву, в городском округе Домодедово."Силами ПВО Минобороны в Раменском городском округе отражена атака ещё одного беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", - написал он в Telegram-канале.Отмечается, что экстренные службы работают на месте происшествия.

https://ria.ru/20240304/balitskiy-1930906844.html

https://ria.ru/20240317/slavyanskiy_npz-1933587955.html

московская область (подмосковье)

москва

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московская область (подмосковье), москва, сергей собянин, происшествия