https://ria.ru/20240317/belorussiya-1933649173.html
В Белоруссии выборы президента России проходят штатно
В Белоруссии выборы президента России проходят штатно - РИА Новости, 17.03.2024
В Белоруссии выборы президента России проходят штатно
Посол РФ в Минске Борис Грызлов сообщил, что голосование на выборах президента России в Белоруссии проходит штатно, избиратели активно участвуют в... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T11:49
2024-03-17T11:49
2024-03-17T11:49
выборы президента россии — 2024
в мире
белоруссия
россия
борис грызлов
минск
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МИНСК, 17 мар - РИА Новости. Посол РФ в Минске Борис Грызлов сообщил, что голосование на выборах президента России в Белоруссии проходит штатно, избиратели активно участвуют в волеизъявлении. "Выборы на текущий момент идут штатно. Открыты (в Белоруссии для голосования - ред.) все шесть избирательных участков: в Минске, Бресте, Гродно, Гомеле, Могилеве и Витебске - не только в тех городах, где есть наши загранпредставительства", - сказал он в воскресенье журналистам. По словам посла, "достаточно активно идет голосование". "На текущий момент проголосовало уже более 2,5 тысячи российских граждан", - сказал он, обратив внимание, что, например, на участке в посольстве РФ в Минске даже образовалась небольшая очередь. "Это говорит о сознательности, о патриотических чувствах наших граждан, которые считают необходимым проголосовать сегодня", - подчеркнул Грызлов. Он поблагодарил белорусскую сторону за то, что она обеспечила необходимую поддержку во время подготовки и организации выборов президента России на территории республики, в том числе в вопросах безопасности, что сейчас очень важно. "Обстановка, в которой проходят выборы, исключительно сложная. Мы видим, что озлобленная свора злопыхателей из недружественных стран пытается сорвать выборы, дестабилизировать обстановку в стране (в России - ред.). Они обстреливают приграничные районы, даже были попытки захода на нашу территорию, которые были пресечены... Но, несмотря на это, наши граждане приходят на участки. Ответ наших граждан (на попытки их запугать - ред.) - максимальная явка", - констатировал Грызлов. Он сообщил, что в Белоруссии на консульском учете состоят около 50 тысяч россиян. Активность на выборах проявляют и пожилые россияне, для которых в республике в том числе организована возможность голосования на дому. Например, в Гомеле проголосовала 103-летняя россиянка, ветеран Великой Отечественной войны. Всего по Белоруссии поступило более 50 заявок на голосование на дому. Грызлов также рассказал, что на каждом участке для голосования, открытом в Белоруссии, работают наблюдатели, для них созданы необходимые условия, обеспечен обзор за происходящим. Жалоб и замечаний от них не поступало, отметил он.
https://ria.ru/20240317/uzbekistan-1933608616.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Очереди на избирательном участке в Минске
Россияне активно голосуют на выборах президента РФ на участке в Минске. С самого утра выстроилась очередь, благодаря эффективной организации процесс голосования проходит быстро.
2024-03-17T11:49
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PT0M16S
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Очереди в Пекине, Сеуле и Токио. Россияне голосуют за рубежом
Выбора президента проходят не только в городах нашей страны. Граждане России, которые проживают или временно находятся в других странах, тоже могут проголосовать. Очереди у посольств выстроились в Пекине, Сеуле, Токио и на Пхукете. Также много желающих отдать свой голос в странах СНГ.
2024-03-17T11:49
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PT1M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, белоруссия, россия, борис грызлов, минск
Выборы президента России — 2024, В мире, Белоруссия, Россия, Борис Грызлов, Минск
В Белоруссии выборы президента России проходят штатно
Грызлов: в Белоруссии выборы президента РФ проходят штатно, избиратели активны
МИНСК, 17 мар - РИА Новости. Посол РФ в Минске Борис Грызлов сообщил, что голосование на выборах президента России в Белоруссии проходит штатно, избиратели активно участвуют в волеизъявлении.
"Выборы на текущий момент идут штатно. Открыты (в Белоруссии для голосования - ред.) все шесть избирательных участков: в Минске, Бресте
, Гродно
, Гомеле
, Могилеве
и Витебске
- не только в тех городах, где есть наши загранпредставительства", - сказал он в воскресенье журналистам.
По словам посла, "достаточно активно идет голосование". "На текущий момент проголосовало уже более 2,5 тысячи российских граждан", - сказал он, обратив внимание, что, например, на участке в посольстве РФ в Минске даже образовалась небольшая очередь.
"Это говорит о сознательности, о патриотических чувствах наших граждан, которые считают необходимым проголосовать сегодня", - подчеркнул Грызлов.
Он поблагодарил белорусскую сторону за то, что она обеспечила необходимую поддержку во время подготовки и организации выборов президента России на территории республики, в том числе в вопросах безопасности, что сейчас очень важно.
В Узбекистане на выборы президента России приходят голосовать с цветами
"Обстановка, в которой проходят выборы, исключительно сложная. Мы видим, что озлобленная свора злопыхателей из недружественных стран пытается сорвать выборы, дестабилизировать обстановку в стране (в России - ред.). Они обстреливают приграничные районы, даже были попытки захода на нашу территорию, которые были пресечены... Но, несмотря на это, наши граждане приходят на участки. Ответ наших граждан (на попытки их запугать - ред.) - максимальная явка", - констатировал Грызлов.
Он сообщил, что в Белоруссии на консульском учете состоят около 50 тысяч россиян. Активность на выборах проявляют и пожилые россияне, для которых в республике в том числе организована возможность голосования на дому. Например, в Гомеле проголосовала 103-летняя россиянка, ветеран Великой Отечественной войны. Всего по Белоруссии поступило более 50 заявок на голосование на дому.
Грызлов также рассказал, что на каждом участке для голосования, открытом в Белоруссии, работают наблюдатели, для них созданы необходимые условия, обеспечен обзор за происходящим. Жалоб и замечаний от них не поступало, отметил он.