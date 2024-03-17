https://ria.ru/20240317/belorussiya-1933649173.html

В Белоруссии выборы президента России проходят штатно

В Белоруссии выборы президента России проходят штатно - РИА Новости, 17.03.2024

В Белоруссии выборы президента России проходят штатно

Посол РФ в Минске Борис Грызлов сообщил, что голосование на выборах президента России в Белоруссии проходит штатно, избиратели активно участвуют в... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T11:49

2024-03-17T11:49

2024-03-17T11:49

выборы президента россии — 2024

в мире

белоруссия

россия

борис грызлов

минск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933639592_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ea7f818c2794d936af0ecdbf4ed0a085.jpg

МИНСК, 17 мар - РИА Новости. Посол РФ в Минске Борис Грызлов сообщил, что голосование на выборах президента России в Белоруссии проходит штатно, избиратели активно участвуют в волеизъявлении. "Выборы на текущий момент идут штатно. Открыты (в Белоруссии для голосования - ред.) все шесть избирательных участков: в Минске, Бресте, Гродно, Гомеле, Могилеве и Витебске - не только в тех городах, где есть наши загранпредставительства", - сказал он в воскресенье журналистам. По словам посла, "достаточно активно идет голосование". "На текущий момент проголосовало уже более 2,5 тысячи российских граждан", - сказал он, обратив внимание, что, например, на участке в посольстве РФ в Минске даже образовалась небольшая очередь. "Это говорит о сознательности, о патриотических чувствах наших граждан, которые считают необходимым проголосовать сегодня", - подчеркнул Грызлов. Он поблагодарил белорусскую сторону за то, что она обеспечила необходимую поддержку во время подготовки и организации выборов президента России на территории республики, в том числе в вопросах безопасности, что сейчас очень важно. "Обстановка, в которой проходят выборы, исключительно сложная. Мы видим, что озлобленная свора злопыхателей из недружественных стран пытается сорвать выборы, дестабилизировать обстановку в стране (в России - ред.). Они обстреливают приграничные районы, даже были попытки захода на нашу территорию, которые были пресечены... Но, несмотря на это, наши граждане приходят на участки. Ответ наших граждан (на попытки их запугать - ред.) - максимальная явка", - констатировал Грызлов. Он сообщил, что в Белоруссии на консульском учете состоят около 50 тысяч россиян. Активность на выборах проявляют и пожилые россияне, для которых в республике в том числе организована возможность голосования на дому. Например, в Гомеле проголосовала 103-летняя россиянка, ветеран Великой Отечественной войны. Всего по Белоруссии поступило более 50 заявок на голосование на дому. Грызлов также рассказал, что на каждом участке для голосования, открытом в Белоруссии, работают наблюдатели, для них созданы необходимые условия, обеспечен обзор за происходящим. Жалоб и замечаний от них не поступало, отметил он.

https://ria.ru/20240317/uzbekistan-1933608616.html

белоруссия

россия

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Очереди на избирательном участке в Минске Россияне активно голосуют на выборах президента РФ на участке в Минске. С самого утра выстроилась очередь, благодаря эффективной организации процесс голосования проходит быстро. 2024-03-17T11:49 true PT0M16S

Очереди в Пекине, Сеуле и Токио. Россияне голосуют за рубежом Выбора президента проходят не только в городах нашей страны. Граждане России, которые проживают или временно находятся в других странах, тоже могут проголосовать. Очереди у посольств выстроились в Пекине, Сеуле, Токио и на Пхукете. Также много желающих отдать свой голос в странах СНГ. 2024-03-17T11:49 true PT1M13S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, белоруссия, россия, борис грызлов, минск