https://ria.ru/20240317/belgorod-1933708673.html
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 17.03.2024
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
Ракетная опасность отменена на территории Белгорода и Белгородского района, сообщается в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T15:22
2024-03-17T15:22
2024-03-17T15:22
специальная военная операция на украине
происшествия
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белгородский район
вячеслав гладков
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Ракетная опасность отменена на территории Белгорода и Белгородского района, сообщается в Telegram-канале городской администрации. Ранее о ракетной опасности сообщалось в 14.09. "РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении. Губернатор Белгорода Вячеслав Гладков в Telegram-канале также сообщил об отбое ракетной тревоги.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгород, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявили отбой ракетной опасности