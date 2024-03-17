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В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 17.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:22 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/belgorod-1933708673.html
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 17.03.2024
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
Ракетная опасность отменена на территории Белгорода и Белгородского района, сообщается в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T15:22
2024-03-17T15:22
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Ракетная опасность отменена на территории Белгорода и Белгородского района, сообщается в Telegram-канале городской администрации. Ранее о ракетной опасности сообщалось в 14.09. "РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении. Губернатор Белгорода Вячеслав Гладков в Telegram-канале также сообщил об отбое ракетной тревоги.
https://ria.ru/20240317/bespilotnik-1933617616.html
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белгород
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Дарья Буймова
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происшествия, белгород, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе объявили отбой ракетной опасности

© Фото : Официальный Telegram-канал мэра БелгородаПоследствия атаки на Белгород
Последствия атаки на Белгород - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© Фото : Официальный Telegram-канал мэра Белгорода
Последствия атаки на Белгород. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Ракетная опасность отменена на территории Белгорода и Белгородского района, сообщается в Telegram-канале городской администрации.
Ранее о ракетной опасности сообщалось в 14.09.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на месте обстрела Белгорода - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
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"РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
Губернатор Белгорода Вячеслав Гладков в Telegram-канале также сообщил об отбое ракетной тревоги.
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Украинский дрон атаковал фуру в Белгородской области
16 марта, 23:08
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородБелгородский районВячеслав Гладков
 
 
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