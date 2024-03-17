https://ria.ru/20240317/belgorod-1933708673.html

В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 17.03.2024

В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность

Ракетная опасность отменена на территории Белгорода и Белгородского района, сообщается в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T15:22

2024-03-17T15:22

2024-03-17T15:22

специальная военная операция на украине

происшествия

белгород

белгородский район

вячеслав гладков

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Ракетная опасность отменена на территории Белгорода и Белгородского района, сообщается в Telegram-канале городской администрации. Ранее о ракетной опасности сообщалось в 14.09. "РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении. Губернатор Белгорода Вячеслав Гладков в Telegram-канале также сообщил об отбое ракетной тревоги.

https://ria.ru/20240317/bespilotnik-1933617616.html

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белгород

белгородский район

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Дарья Буймова

происшествия, белгород, белгородский район, вячеслав гладков