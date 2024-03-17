https://ria.ru/20240317/bayden-1933607980.html

Байден обвинил Трампа в преклонении перед Путиным, пишут СМИ

Байден обвинил Трампа в преклонении перед Путиным, пишут СМИ - РИА Новости, 18.03.2024

Байден обвинил Трампа в преклонении перед Путиным, пишут СМИ

Президент США Джо Байден заявил на закрытом ужине в журналистском клубе "Гридирон", что претендующий на переизбрание в 2024 году экс-глава государства Дональд... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-17T09:21

2024-03-17T09:21

2024-03-18T00:02

в мире

сша

джо байден

дональд трамп

владимир путин

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил на закрытом ужине в журналистском клубе "Гридирон", что претендующий на переизбрание в 2024 году экс-глава государства Дональд Трамп "преклоняется" перед Владимиром Путиным, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.Американский лидер отметил, что мир сейчас живет "в беспрецедентное время для демократии". По его словам, на демократию и свободу "фактически напали". Байден также отметил, что его предшественник на посту президента якобы "преклоняется перед Путиным и говорит ему делать все, что ему, черт возьми, заблагорассудится". Глава государства также в очередной раз решил пошутить над возрастом и психическим состоянием Трампа, заявив, что один из кандидатов на пост президента слишком стар и психически нестабилен, чтобы им быть. "А второй кандидат — это я", — добавил Байден, который старше Трампа на четыре года. Трамп и Байден — наиболее вероятные кандидаты от Республиканской и Демократической партий на предстоящих президентских выборах, которые пройдут в США 5 ноября 2024 года.

https://ria.ru/20240316/litsemer-1933403982.html

https://ria.ru/20240317/tramp-1933584214.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сша, джо байден, дональд трамп, владимир путин, выборы президента сша — 2024