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Байден обвинил Трампа в преклонении перед Путиным, пишут СМИ - РИА Новости, 18.03.2024
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09:21 17.03.2024 (обновлено: 00:02 18.03.2024)
https://ria.ru/20240317/bayden-1933607980.html
Байден обвинил Трампа в преклонении перед Путиным, пишут СМИ
Байден обвинил Трампа в преклонении перед Путиным, пишут СМИ - РИА Новости, 18.03.2024
Байден обвинил Трампа в преклонении перед Путиным, пишут СМИ
Президент США Джо Байден заявил на закрытом ужине в журналистском клубе "Гридирон", что претендующий на переизбрание в 2024 году экс-глава государства Дональд... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-17T09:21
2024-03-18T00:02
в мире
сша
джо байден
дональд трамп
владимир путин
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил на закрытом ужине в журналистском клубе "Гридирон", что претендующий на переизбрание в 2024 году экс-глава государства Дональд Трамп "преклоняется" перед Владимиром Путиным, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.Американский лидер отметил, что мир сейчас живет "в беспрецедентное время для демократии". По его словам, на демократию и свободу "фактически напали". Байден также отметил, что его предшественник на посту президента якобы "преклоняется перед Путиным и говорит ему делать все, что ему, черт возьми, заблагорассудится". Глава государства также в очередной раз решил пошутить над возрастом и психическим состоянием Трампа, заявив, что один из кандидатов на пост президента слишком стар и психически нестабилен, чтобы им быть. "А второй кандидат — это я", — добавил Байден, который старше Трампа на четыре года. Трамп и Байден — наиболее вероятные кандидаты от Республиканской и Демократической партий на предстоящих президентских выборах, которые пройдут в США 5 ноября 2024 года.
https://ria.ru/20240316/litsemer-1933403982.html
https://ria.ru/20240317/tramp-1933584214.html
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, владимир путин, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Владимир Путин, Выборы президента США — 2024
Байден обвинил Трампа в преклонении перед Путиным, пишут СМИ

Байден: Трамп преклоняется перед Путиным и позволяет делать все, что он захочет

© AP Photo / Manuel Balce CenetaКандидат в президенты США от республиканской партии Трамп
Кандидат в президенты США от республиканской партии Трамп - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Кандидат в президенты США от республиканской партии Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил на закрытом ужине в журналистском клубе "Гридирон", что претендующий на переизбрание в 2024 году экс-глава государства Дональд Трамп "преклоняется" перед Владимиром Путиным, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Американский лидер отметил, что мир сейчас живет "в беспрецедентное время для демократии". По его словам, на демократию и свободу "фактически напали". Байден также отметил, что его предшественник на посту президента якобы "преклоняется перед Путиным и говорит ему делать все, что ему, черт возьми, заблагорассудится".
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Глава государства также в очередной раз решил пошутить над возрастом и психическим состоянием Трампа, заявив, что один из кандидатов на пост президента слишком стар и психически нестабилен, чтобы им быть.
"А второй кандидат — это я", — добавил Байден, который старше Трампа на четыре года.
Трамп и Байден — наиболее вероятные кандидаты от Республиканской и Демократической партий на предстоящих президентских выборах, которые пройдут в США 5 ноября 2024 года.
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