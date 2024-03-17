ВСУ своими атаками наносят ущерб праву на жизнь, заявила Москалькова
Москалькова об атаках ВСУ в дни выборов: наносится ущерб праву на жизнь и выбор
© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанк Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова . Архивное фото
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, комментируя украинские атаки на Курскую и Белгородскую области в дни выборов президента России, заявила что таким образом цинично наносится ущерб праву на жизнь и праву на выбор.
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"Призывы к тому, чтобы наносить вред мирному населению, очередные атаки на Белгородскую и Курскую области, пострадали мирные жители, целенаправленно, цинично, беспрецедентно наносится ущерб самому главному праву - праву на жизнь, праву на достоинство, праву на свой выбор в этой жизни", - сказала Москалькова журналистам.
Ранее Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства российской ПВО перехватили и уничтожили за прошедшую ночь 35 украинских беспилотников над Московской, Белгородской, Калужской, Орловской, Ростовской, Ярославской, Курской областями и Краснодарским краем.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.