https://ria.ru/20240317/attaki-1933741275.html

ВСУ своими атаками наносят ущерб праву на жизнь, заявила Москалькова

ВСУ своими атаками наносят ущерб праву на жизнь, заявила Москалькова - РИА Новости, 17.03.2024

ВСУ своими атаками наносят ущерб праву на жизнь, заявила Москалькова

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, комментируя украинские атаки на Курскую и Белгородскую области в дни выборов президента России,... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T17:13

2024-03-17T17:13

2024-03-17T17:18

россия

курская область

татьяна москалькова

белгородская область

выборы президента россии — 2024

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, комментируя украинские атаки на Курскую и Белгородскую области в дни выборов президента России, заявила что таким образом цинично наносится ущерб праву на жизнь и праву на выбор. "Призывы к тому, чтобы наносить вред мирному населению, очередные атаки на Белгородскую и Курскую области, пострадали мирные жители, целенаправленно, цинично, беспрецедентно наносится ущерб самому главному праву - праву на жизнь, праву на достоинство, праву на свой выбор в этой жизни", - сказала Москалькова журналистам. Ранее Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства российской ПВО перехватили и уничтожили за прошедшую ночь 35 украинских беспилотников над Московской, Белгородской, Калужской, Орловской, Ростовской, Ярославской, Курской областями и Краснодарским краем.

https://ria.ru/20240317/ukraina-1933649533.html

россия

курская область

белгородская область

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россия, курская область, татьяна москалькова, белгородская область