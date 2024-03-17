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ВСУ своими атаками наносят ущерб праву на жизнь, заявила Москалькова - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
17:13 17.03.2024 (обновлено: 17:18 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/attaki-1933741275.html
ВСУ своими атаками наносят ущерб праву на жизнь, заявила Москалькова
ВСУ своими атаками наносят ущерб праву на жизнь, заявила Москалькова - РИА Новости, 17.03.2024
ВСУ своими атаками наносят ущерб праву на жизнь, заявила Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, комментируя украинские атаки на Курскую и Белгородскую области в дни выборов президента России,... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T17:13
2024-03-17T17:18
россия
курская область
татьяна москалькова
белгородская область
выборы президента россии — 2024
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, комментируя украинские атаки на Курскую и Белгородскую области в дни выборов президента России, заявила что таким образом цинично наносится ущерб праву на жизнь и праву на выбор. "Призывы к тому, чтобы наносить вред мирному населению, очередные атаки на Белгородскую и Курскую области, пострадали мирные жители, целенаправленно, цинично, беспрецедентно наносится ущерб самому главному праву - праву на жизнь, праву на достоинство, праву на свой выбор в этой жизни", - сказала Москалькова журналистам. Ранее Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства российской ПВО перехватили и уничтожили за прошедшую ночь 35 украинских беспилотников над Московской, Белгородской, Калужской, Орловской, Ростовской, Ярославской, Курской областями и Краснодарским краем.
https://ria.ru/20240317/ukraina-1933649533.html
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россия, курская область, татьяна москалькова, белгородская область
Россия, Курская область, Татьяна Москалькова, Белгородская область, Выборы президента России — 2024
ВСУ своими атаками наносят ущерб праву на жизнь, заявила Москалькова

Москалькова об атаках ВСУ в дни выборов: наносится ущерб праву на жизнь и выбор

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанк Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, комментируя украинские атаки на Курскую и Белгородскую области в дни выборов президента России, заявила что таким образом цинично наносится ущерб праву на жизнь и праву на выбор.
«
"Призывы к тому, чтобы наносить вред мирному населению, очередные атаки на Белгородскую и Курскую области, пострадали мирные жители, целенаправленно, цинично, беспрецедентно наносится ущерб самому главному праву - праву на жизнь, праву на достоинство, праву на свой выбор в этой жизни", - сказала Москалькова журналистам.
Ранее Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства российской ПВО перехватили и уничтожили за прошедшую ночь 35 украинских беспилотников над Московской, Белгородской, Калужской, Орловской, Ростовской, Ярославской, Курской областями и Краснодарским краем.

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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Вчера, 11:52
 
Выборы президента России — 2024РоссияКурская областьТатьяна МоскальковаБелгородская область
 
 
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