https://ria.ru/20240317/artist-1933736277.html
В Приморском крае артист цирка упал с колеса во время выступления
В Приморском крае артист цирка упал с колеса во время выступления - РИА Новости, 17.03.2024
В Приморском крае артист цирка упал с колеса во время выступления
Артист цирка, упавший с колеса во время выступления в Находке Приморского края, получил ушибы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T15:15
2024-03-17T15:15
2024-03-17T16:55
происшествия
находка
приморский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 17 мар — РИА Новости. Артист цирка, упавший с колеса во время выступления в Находке Приморского края, получил ушибы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. В соцсетях распространилось видео, на котором над ареной цирка вращается конструкция, по которой перемещаются два артиста. Один из них при движении падает на пол с высоты нескольких метров. "Совсем не пострадал, ушибы", — сказал собеседник. По его словам, больница направит уведомление в трудовую инспекцию, а та уже будет проводить проверку.
находка
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_97ad95ba17a303d5251642b4c109a601.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, находка, приморский край
Происшествия, Находка, Приморский край
В Приморском крае артист цирка упал с колеса во время выступления
В Находке в Приморском крае артист цирка упал с колеса во время выступления
ВЛАДИВОСТОК, 17 мар — РИА Новости. Артист цирка, упавший с колеса во время выступления в Находке Приморского края, получил ушибы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
В соцсетях распространилось видео, на котором над ареной цирка вращается конструкция, по которой перемещаются два артиста. Один из них при движении падает на пол с высоты нескольких метров.
"Совсем не пострадал, ушибы", — сказал собеседник.
По его словам, больница направит уведомление в трудовую инспекцию, а та уже будет проводить проверку.