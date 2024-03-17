https://ria.ru/20240317/artist-1933736277.html

В Приморском крае артист цирка упал с колеса во время выступления

В Приморском крае артист цирка упал с колеса во время выступления - РИА Новости, 17.03.2024

В Приморском крае артист цирка упал с колеса во время выступления

Артист цирка, упавший с колеса во время выступления в Находке Приморского края, получил ушибы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T15:15

2024-03-17T15:15

2024-03-17T16:55

происшествия

находка

приморский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 17 мар — РИА Новости. Артист цирка, упавший с колеса во время выступления в Находке Приморского края, получил ушибы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. В соцсетях распространилось видео, на котором над ареной цирка вращается конструкция, по которой перемещаются два артиста. Один из них при движении падает на пол с высоты нескольких метров. "Совсем не пострадал, ушибы", — сказал собеседник. По его словам, больница направит уведомление в трудовую инспекцию, а та уже будет проводить проверку.

находка

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, находка, приморский край