https://ria.ru/20240317/aeroport-1933632939.html

Росавиация ввела ограничения в аэропортах Внуково и Жуковский

Росавиация ввела ограничения в аэропортах Внуково и Жуковский - РИА Новости, 17.03.2024

Росавиация ввела ограничения в аэропортах Внуково и Жуковский

Временные ограничения в целях соблюдения безопасности введены в московских аэропортах "Внуково" и "Жуковский", говорится в официальном Telegram-канале... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T10:50

2024-03-17T10:50

2024-03-17T11:09

жуковский

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

внуково (аэропорт)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896204586_0:68:3399:1980_1920x0_80_0_0_a36ab8d340c3f23b71f242fb52b5b486.jpg

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Временные ограничения в целях соблюдения безопасности введены в московских аэропортах "Внуково" и "Жуковский", говорится в официальном Telegram-канале представителя Росавиации.Ранее РИА Новости рассказали в пресс-службе "Домодедово", что временные ограничения на прилет и вылет судов введены и там."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 09:39 мск 17 марта (воскресенье) на работу аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский введены ограничения. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет", - говорится в публикации Росавиации.

https://ria.ru/20240317/energodar-1933625403.html

жуковский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

жуковский, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), внуково (аэропорт), происшествия