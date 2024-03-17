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Росавиация ввела ограничения в аэропортах Внуково и Жуковский - РИА Новости, 17.03.2024
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10:50 17.03.2024 (обновлено: 11:09 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/aeroport-1933632939.html
Росавиация ввела ограничения в аэропортах Внуково и Жуковский
Росавиация ввела ограничения в аэропортах Внуково и Жуковский - РИА Новости, 17.03.2024
Росавиация ввела ограничения в аэропортах Внуково и Жуковский
Временные ограничения в целях соблюдения безопасности введены в московских аэропортах "Внуково" и "Жуковский", говорится в официальном Telegram-канале... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T10:50
2024-03-17T11:09
жуковский
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
внуково (аэропорт)
происшествия
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Временные ограничения в целях соблюдения безопасности введены в московских аэропортах "Внуково" и "Жуковский", говорится в официальном Telegram-канале представителя Росавиации.Ранее РИА Новости рассказали в пресс-службе "Домодедово", что временные ограничения на прилет и вылет судов введены и там."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 09:39 мск 17 марта (воскресенье) на работу аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский введены ограничения. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет", - говорится в публикации Росавиации.
https://ria.ru/20240317/energodar-1933625403.html
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жуковский, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), внуково (аэропорт), происшествия
Жуковский, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Внуково (аэропорт), Происшествия
Росавиация ввела ограничения в аэропортах Внуково и Жуковский

В аэропортах Внуково и Жуковский ввели ограничения в целях безопасности

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАэропорт Внуково
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Аэропорт Внуково. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Временные ограничения в целях соблюдения безопасности введены в московских аэропортах "Внуково" и "Жуковский", говорится в официальном Telegram-канале представителя Росавиации.
Ранее РИА Новости рассказали в пресс-службе "Домодедово", что временные ограничения на прилет и вылет судов введены и там.
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 09:39 мск 17 марта (воскресенье) на работу аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский введены ограничения. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет", - говорится в публикации Росавиации.
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ЖуковскийФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Внуково (аэропорт)Происшествия
 
 
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