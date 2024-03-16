https://ria.ru/20240316/zoloto-1933450412.html

Крым рассчитывает на объективность ЕСПЧ в деле о скифском золоте

Крым рассчитывает на объективность ЕСПЧ в деле о скифском золоте - РИА Новости, 16.03.2024

Крым рассчитывает на объективность ЕСПЧ в деле о скифском золоте

В Крыму осознают ангажированность ЕСПЧ в деле о принадлежности коллекции крымских музеев "скифское золото", но рассчитывают на объективность суда, заявил в... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T11:15

2024-03-16T11:15

2024-03-16T11:15

культура

новости культуры

скифское золото

ситуация вокруг коллекции скифского золота

георгий мурадов

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости. В Крыму осознают ангажированность ЕСПЧ в деле о принадлежности коллекции крымских музеев "скифское золото", но рассчитывают на объективность суда, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов. Крымские музеи в октябре 2023 года направили иски в ЕСПЧ после решения нидерландских судебных инстанций о передачи коллекции Украине. Иски поданы против Нидерландов и Украины. "Жалоба музеев принята судом к рассмотрению, мы, конечно, рассчитываем на объективный подход ЕСПЧ к изучению серьезных нарушений прав музеев, хотя осознаем его политическую ангажированность. Также разделяем озабоченность МИД России по поводу возможного "распыления" коллекции. Хочу отдельно подчеркнуть, что и по международному, и по внутреннему законодательству Украины коллекция должна быть возвращена ее владельцам - крымским музеям - в полном объеме. Она является неотъемлемым достоянием жителей древней земли Тавриды", - подчеркнул Мурадов. Четыре крымских музея - Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический" - направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым - золотой остров в Черном море". После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году у Нидерландов возник вопрос, кому возвращать коллекцию. Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года решил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. В январе 2022 года музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, но тот оставил в силе решение апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции Украине. В ноябре 2023 года Музей Алларда Пирсона в Амстердаме подтвердил РИА Новости, что передал коллекцию Киеву.

https://ria.ru/20240211/zoloto-1926742972.html

https://ria.ru/20231129/zoloto-1912703382.html

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, скифское золото, ситуация вокруг коллекции скифского золота, георгий мурадов, республика крым