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Крым рассчитывает на объективность ЕСПЧ в деле о скифском золоте - РИА Новости, 16.03.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:15 16.03.2024
https://ria.ru/20240316/zoloto-1933450412.html
Крым рассчитывает на объективность ЕСПЧ в деле о скифском золоте
Крым рассчитывает на объективность ЕСПЧ в деле о скифском золоте - РИА Новости, 16.03.2024
Крым рассчитывает на объективность ЕСПЧ в деле о скифском золоте
В Крыму осознают ангажированность ЕСПЧ в деле о принадлежности коллекции крымских музеев "скифское золото", но рассчитывают на объективность суда, заявил в... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T11:15
2024-03-16T11:15
культура
новости культуры
скифское золото
ситуация вокруг коллекции скифского золота
георгий мурадов
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости. В Крыму осознают ангажированность ЕСПЧ в деле о принадлежности коллекции крымских музеев "скифское золото", но рассчитывают на объективность суда, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов. Крымские музеи в октябре 2023 года направили иски в ЕСПЧ после решения нидерландских судебных инстанций о передачи коллекции Украине. Иски поданы против Нидерландов и Украины. "Жалоба музеев принята судом к рассмотрению, мы, конечно, рассчитываем на объективный подход ЕСПЧ к изучению серьезных нарушений прав музеев, хотя осознаем его политическую ангажированность. Также разделяем озабоченность МИД России по поводу возможного "распыления" коллекции. Хочу отдельно подчеркнуть, что и по международному, и по внутреннему законодательству Украины коллекция должна быть возвращена ее владельцам - крымским музеям - в полном объеме. Она является неотъемлемым достоянием жителей древней земли Тавриды", - подчеркнул Мурадов. Четыре крымских музея - Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический" - направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым - золотой остров в Черном море". После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году у Нидерландов возник вопрос, кому возвращать коллекцию. Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года решил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. В январе 2022 года музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, но тот оставил в силе решение апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции Украине. В ноябре 2023 года Музей Алларда Пирсона в Амстердаме подтвердил РИА Новости, что передал коллекцию Киеву.
https://ria.ru/20240211/zoloto-1926742972.html
https://ria.ru/20231129/zoloto-1912703382.html
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новости культуры, скифское золото, ситуация вокруг коллекции скифского золота, георгий мурадов, республика крым
Культура, Новости культуры, скифское золото, Ситуация вокруг коллекции скифского золота, Георгий Мурадов, Республика Крым
Крым рассчитывает на объективность ЕСПЧ в деле о скифском золоте

Мурадов: Крым рассчитывает на объективный подход ЕСПЧ в деле о скифском золоте

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСкифское золото в экспозиции Национального музея имени Алдан-Маадыр"
Скифское золото в экспозиции Национального музея имени Алдан-Маадыр - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Скифское золото в экспозиции Национального музея имени Алдан-Маадыр". Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости. В Крыму осознают ангажированность ЕСПЧ в деле о принадлежности коллекции крымских музеев "скифское золото", но рассчитывают на объективность суда, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов.
Крымские музеи в октябре 2023 года направили иски в ЕСПЧ после решения нидерландских судебных инстанций о передачи коллекции Украине. Иски поданы против Нидерландов и Украины.
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"Жалоба музеев принята судом к рассмотрению, мы, конечно, рассчитываем на объективный подход ЕСПЧ к изучению серьезных нарушений прав музеев, хотя осознаем его политическую ангажированность. Также разделяем озабоченность МИД России по поводу возможного "распыления" коллекции. Хочу отдельно подчеркнуть, что и по международному, и по внутреннему законодательству Украины коллекция должна быть возвращена ее владельцам - крымским музеям - в полном объеме. Она является неотъемлемым достоянием жителей древней земли Тавриды", - подчеркнул Мурадов.
Четыре крымских музея - Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический" - направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым - золотой остров в Черном море". После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году у Нидерландов возник вопрос, кому возвращать коллекцию. Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года решил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. В январе 2022 года музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, но тот оставил в силе решение апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции Украине. В ноябре 2023 года Музей Алларда Пирсона в Амстердаме подтвердил РИА Новости, что передал коллекцию Киеву.
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