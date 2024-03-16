https://ria.ru/20240316/zhurnalistka-1933573205.html
В ДТП под Омском погибла журналистка Анна Никитенко
В ДТП под Омском погибла журналистка Анна Никитенко - РИА Новости, 17.03.2024
В ДТП под Омском погибла журналистка Анна Никитенко
Журналистка Анна Никитенко погибла в аварии на трассе Омск — Тюмень, сообщил портал NGS55.RU, где она работала корреспондентом. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-16T22:35
2024-03-16T22:35
2024-03-17T00:59
происшествия
омск
тюмень
омская область
гибдд мвд рф
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Журналистка Анна Никитенко погибла в аварии на трассе Омск — Тюмень, сообщил портал NGS55.RU, где она работала корреспондентом.По информации СМИ, минивэн Toyota Town Ace с шестью пассажирами, ехавший из Омска в Тюкалинск, столкнулся с грузовиком. Четверо пассажиров минивэна погибли. Среди них оказалась и Никитенко.В пресс-службе ГИБДД по Омской области уточнили, что грузовик выехал на встречную полосу, предположительно, потеряв управление из-за пробитого колеса. Там он врезался в автомобиль Toyota и еще в один грузовик.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, омск, тюмень, омская область, гибдд мвд рф
Происшествия, Омск, Тюмень, Омская область, ГИБДД МВД РФ
В ДТП под Омском погибла журналистка Анна Никитенко
В ДТП с грузовиками на трассе Омск — Тюмень погибла журналистка NGS55 Никитенко