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Журналист из США рассказал о последствиях победы России в СВО - РИА Новости, 16.03.2024
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05:30 16.03.2024 (обновлено: 05:31 16.03.2024)
https://ria.ru/20240316/zhurnalist-1933410234.html
Журналист из США рассказал о последствиях победы России в СВО
Журналист из США рассказал о последствиях победы России в СВО - РИА Новости, 16.03.2024
Журналист из США рассказал о последствиях победы России в СВО
Победа России в спецоперации или смена выступающих за войну режимов на Западе – это два сценария, которые позволят избежать ядерного конфликта, заявил РИА... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T05:30
2024-03-16T05:31
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Победа России в спецоперации или смена выступающих за войну режимов на Западе – это два сценария, которые позволят избежать ядерного конфликта, заявил РИА Новости военный корреспондент из США Рассел Бентли. Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что Россия готова применить ядерное оружие лишь в том случае, если речь идет о существовании российского государства, нанесении ущерба суверенитету и независимости страны. По словам президента РФ, необходимости применять тактическое ядерное оружие в ходе спецоперации не было никогда. "Либо Россия нанесет подавляющее поражение НАТО на Украине с помощью обычного вооружения, а затем проведет переговоры о реальном мирном договоре, гарантированном ее превосходящей военной мощью, либо серия успешных внутренних революций, которые полностью свергнут фашистские и паразитические режимы, которые сейчас владеют и контролируют все страны НАТО. Первая альтернатива представляется мне гораздо более реалистичной, чем вторая, но обе возможны, и обе могут произойти, надеюсь, одновременно", - сказал Бентли. По его мнению, опасность ядерной войны сейчас выше, чем когда-либо в истории. "Человечеству очень повезет, если мы выйдем из этого конфликта, не испытав ядерного Армагеддона. Опасность ядерной провокации "под ложным флагом" реальна, как и заявленная Россией политика применения ядерного оружия, если на карту будет поставлено выживание российского государства", - добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html
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россия, сша, украина, нато, владимир путин, дмитрий киселев, интервью владимира путина дмитрию киселеву, в мире
Россия, США, Украина, НАТО, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, Интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву, В мире
Журналист из США рассказал о последствиях победы России в СВО

Военный журналист Бентли: победа России в СВО предотвратит Армагеддон

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне СВО
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Победа России в спецоперации или смена выступающих за войну режимов на Западе – это два сценария, которые позволят избежать ядерного конфликта, заявил РИА Новости военный корреспондент из США Рассел Бентли.
Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что Россия готова применить ядерное оружие лишь в том случае, если речь идет о существовании российского государства, нанесении ущерба суверенитету и независимости страны. По словам президента РФ, необходимости применять тактическое ядерное оружие в ходе спецоперации не было никогда.
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"Либо Россия нанесет подавляющее поражение НАТО на Украине с помощью обычного вооружения, а затем проведет переговоры о реальном мирном договоре, гарантированном ее превосходящей военной мощью, либо серия успешных внутренних революций, которые полностью свергнут фашистские и паразитические режимы, которые сейчас владеют и контролируют все страны НАТО. Первая альтернатива представляется мне гораздо более реалистичной, чем вторая, но обе возможны, и обе могут произойти, надеюсь, одновременно", - сказал Бентли.
По его мнению, опасность ядерной войны сейчас выше, чем когда-либо в истории.
"Человечеству очень повезет, если мы выйдем из этого конфликта, не испытав ядерного Армагеддона. Опасность ядерной провокации "под ложным флагом" реальна, как и заявленная Россией политика применения ядерного оружия, если на карту будет поставлено выживание российского государства", - добавил собеседник агентства.
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