https://ria.ru/20240316/zhurnalist-1933410234.html

Журналист из США рассказал о последствиях победы России в СВО

Журналист из США рассказал о последствиях победы России в СВО - РИА Новости, 16.03.2024

Журналист из США рассказал о последствиях победы России в СВО

Победа России в спецоперации или смена выступающих за войну режимов на Западе – это два сценария, которые позволят избежать ядерного конфликта, заявил РИА... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T05:30

2024-03-16T05:30

2024-03-16T05:31

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Победа России в спецоперации или смена выступающих за войну режимов на Западе – это два сценария, которые позволят избежать ядерного конфликта, заявил РИА Новости военный корреспондент из США Рассел Бентли. Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что Россия готова применить ядерное оружие лишь в том случае, если речь идет о существовании российского государства, нанесении ущерба суверенитету и независимости страны. По словам президента РФ, необходимости применять тактическое ядерное оружие в ходе спецоперации не было никогда. "Либо Россия нанесет подавляющее поражение НАТО на Украине с помощью обычного вооружения, а затем проведет переговоры о реальном мирном договоре, гарантированном ее превосходящей военной мощью, либо серия успешных внутренних революций, которые полностью свергнут фашистские и паразитические режимы, которые сейчас владеют и контролируют все страны НАТО. Первая альтернатива представляется мне гораздо более реалистичной, чем вторая, но обе возможны, и обе могут произойти, надеюсь, одновременно", - сказал Бентли. По его мнению, опасность ядерной войны сейчас выше, чем когда-либо в истории. "Человечеству очень повезет, если мы выйдем из этого конфликта, не испытав ядерного Армагеддона. Опасность ядерной провокации "под ложным флагом" реальна, как и заявленная Россией политика применения ядерного оружия, если на карту будет поставлено выживание российского государства", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html

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россия, сша, украина, нато, владимир путин, дмитрий киселев, интервью владимира путина дмитрию киселеву, в мире