Журналист из США рассказал о последствиях победы России в СВО
Военный журналист Бентли: победа России в СВО предотвратит Армагеддон
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне СВО
Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Победа России в спецоперации или смена выступающих за войну режимов на Западе – это два сценария, которые позволят избежать ядерного конфликта, заявил РИА Новости военный корреспондент из США Рассел Бентли.
Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что Россия готова применить ядерное оружие лишь в том случае, если речь идет о существовании российского государства, нанесении ущерба суверенитету и независимости страны. По словам президента РФ, необходимости применять тактическое ядерное оружие в ходе спецоперации не было никогда.
"Либо Россия нанесет подавляющее поражение НАТО на Украине с помощью обычного вооружения, а затем проведет переговоры о реальном мирном договоре, гарантированном ее превосходящей военной мощью, либо серия успешных внутренних революций, которые полностью свергнут фашистские и паразитические режимы, которые сейчас владеют и контролируют все страны НАТО. Первая альтернатива представляется мне гораздо более реалистичной, чем вторая, но обе возможны, и обе могут произойти, надеюсь, одновременно", - сказал Бентли.
По его мнению, опасность ядерной войны сейчас выше, чем когда-либо в истории.
"Человечеству очень повезет, если мы выйдем из этого конфликта, не испытав ядерного Армагеддона. Опасность ядерной провокации "под ложным флагом" реальна, как и заявленная Россией политика применения ядерного оружия, если на карту будет поставлено выживание российского государства", - добавил собеседник агентства.