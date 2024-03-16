https://ria.ru/20240316/zakharova-1933447332.html

Захарова прокомментировала действия стран, мешающих голосованию россиян

Захарова прокомментировала действия стран, мешающих голосованию россиян - РИА Новости, 16.03.2024

Захарова прокомментировала действия стран, мешающих голосованию россиян

Недружественные страны, которые создают препятствия для голосования российских граждан за рубежом, разоблачили сами себя, так как долгие годы активно пытались... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T11:01

2024-03-16T11:01

2024-03-16T11:33

выборы президента россии — 2024

россия

прибалтика

эстония

мария захарова

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933453972_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_401f320f4a8690f1340c02be6c7af131.jpg

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Недружественные страны, которые создают препятствия для голосования российских граждан за рубежом, разоблачили сами себя, так как долгие годы активно пытались учить Россию демократии и тому, как нужно голосовать, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Хочется спросить, а вот сейчас, после того, как вы много лет учили наших граждан, сначала правильным схемам, как голосовать..., потом учили каким-то серым схемам, как влиять на голосование, не проявляя свою волю, а в общем-то реализовывая волю каких-то зарубежных экспертов, государств, спецслужб и так далее. А сейчас вы просто физически хотите не пустить граждан России к избирательным участкам? Ну это уже их абсолютный коллапс. После этого, я думаю, что им собрать свое собственное реноме и очистить его будет невозможно" - сказала Захарова. По ее словам, ряд недружественных стран, в первую очередь прибалтийские, создают препятствия для доступа российских граждан на избирательные участки, в частности, устанавливаются кордоны из полиции миграционных служб для проверки документов. Представитель МИД РФ назвала такие действия недружественных стран саморазоблачительными, ведь они демонстрируют своим собственным народам, что никакой демократии у них самих нет. "Некоторые страны дошли даже до того, что заявили, опять же, речь идет в основном о Прибалтике, но не только, что будут отслеживать тех, кто будет подходить к нашим посольствам и вносить в них какие-то реестры, и дальше в отношении них будут приниматься какие-то действия", - добавила Захарова. В феврале дипломаты Эстонии, Латвии и Литвы были вызваны в министерство иностранных дел России "в связи с отсутствием должной реакции властей Латвии, Литвы и Эстонии на неоднократные обращения российской стороны обеспечить безопасность на выборах президента Российской Федерации в марте сего года на территории избирательных участков в российских посольствах в Вильнюсе, Риге и Таллине", сообщал МИД РФ. Дипломатам стран Прибалтики, сообщили в МИД РФ, было заявлено, что в соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и на основе общепринятой международной практики обязанность принимать все надлежащие меры для защиты дипломатических представительств лежит на государствах пребывания. МИД РФ потребовал, "чтобы власти Латвии, Литвы и Эстонии предприняли все необходимые шаги по обеспечению безопасности избирателей, а также сотрудников посольств Российской Федерации в период голосования", им было указано на то, что РФ продолжит "добиваться исполнения прибалтами своих обязательств и в случае продолжения саботажа" будет "действовать решительно в двустороннем контексте и в международных структурах, возлагая ответственность на власти государств Прибалтики за такую позицию".

https://ria.ru/20240316/moldaviya-1933413324.html

https://ria.ru/20240307/inoagenty-1931768370.html

россия

прибалтика

эстония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Захарова о странах, препятствующих голосованию россиян за рубежом Захарова о странах, препятствующих голосованию россиян за рубежом: очистить реноме будет невозможно. 2024-03-16T11:01 true PT1M03S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, прибалтика, эстония, мария захарова, в мире