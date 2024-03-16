https://ria.ru/20240316/zaderzhanie-1933545284.html
Девушку, плеснувшую зеленку в избирательную урну в Борисоглебске, задержали
Девушку, плеснувшую зеленку в избирательную урну в Борисоглебске, задержали - РИА Новости, 16.03.2024
Девушку, плеснувшую зеленку в избирательную урну в Борисоглебске, задержали
Правоохранители задержали 19-летнюю девушку, которая вылила зеленку в урну для голосования на избирательном участке в городе Борисоглебск Воронежской области,... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T18:57
2024-03-16T18:57
2024-03-16T18:57
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ВОРОНЕЖ, 16 мар - РИА Новости. Правоохранители задержали 19-летнюю девушку, которая вылила зеленку в урну для голосования на избирательном участке в городе Борисоглебск Воронежской области, сообщил журналистам представитель ГУМВД по региону. Ранее сообщалось, что на избирательном участке №0428 в городе Борисоглебск Воронежской области женщина вылила в урну для избирательных бюллетеней "жидкость зеленого цвета". Голосование с использованием этой урны было прекращено. "На избирательном участке в Борисоглебске полицейскими была задержана 19-летняя местная жительница, которая, находясь на избирательном участке, облила красящим веществом урну для бюллетеней. Девушка доставлена в территориальный отдел полиции для разбирательства", - сообщил представитель ГУМВД. В пятницу в Борисоглебске на избирательных участках 0409 и 0430 две женщины вылили зеленку в урны для бюллетеней. В результате голосование с использованием этих урн было прекращено. Местных жительниц 58 и 66 лет задержали и доставили в территориальный отдел полиции для разбирательства. Следствием в отношении них возбуждены уголовные дела по статье "воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Выборы президента России — 2024, Борисоглебск, Воронежская область, Россия, Происшествия
Девушку, плеснувшую зеленку в избирательную урну в Борисоглебске, задержали
Полиция задержала девушку, плеснувшую зеленку в избирательную урну под Воронежем
ВОРОНЕЖ, 16 мар - РИА Новости. Правоохранители задержали 19-летнюю девушку, которая вылила зеленку в урну для голосования на избирательном участке в городе Борисоглебск Воронежской области, сообщил журналистам представитель ГУМВД по региону.
Ранее сообщалось, что на избирательном участке №0428 в городе Борисоглебск Воронежской области женщина вылила в урну для избирательных бюллетеней "жидкость зеленого цвета". Голосование с использованием этой урны было прекращено.
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"На избирательном участке в Борисоглебске полицейскими была задержана 19-летняя местная жительница, которая, находясь на избирательном участке, облила красящим веществом урну для бюллетеней. Девушка доставлена в территориальный отдел полиции для разбирательства", - сообщил представитель ГУМВД.
В пятницу в Борисоглебске на избирательных участках 0409 и 0430 две женщины вылили зеленку в урны для бюллетеней. В результате голосование с использованием этих урн было прекращено. Местных жительниц 58 и 66 лет задержали и доставили в территориальный отдел полиции для разбирательства. Следствием в отношении них возбуждены уголовные дела по статье "воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий".
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