https://ria.ru/20240316/zaderzhanie-1933545284.html

Девушку, плеснувшую зеленку в избирательную урну в Борисоглебске, задержали

Девушку, плеснувшую зеленку в избирательную урну в Борисоглебске, задержали - РИА Новости, 16.03.2024

Девушку, плеснувшую зеленку в избирательную урну в Борисоглебске, задержали

Правоохранители задержали 19-летнюю девушку, которая вылила зеленку в урну для голосования на избирательном участке в городе Борисоглебск Воронежской области,... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T18:57

2024-03-16T18:57

2024-03-16T18:57

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борисоглебск

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происшествия

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ВОРОНЕЖ, 16 мар - РИА Новости. Правоохранители задержали 19-летнюю девушку, которая вылила зеленку в урну для голосования на избирательном участке в городе Борисоглебск Воронежской области, сообщил журналистам представитель ГУМВД по региону. Ранее сообщалось, что на избирательном участке №0428 в городе Борисоглебск Воронежской области женщина вылила в урну для избирательных бюллетеней "жидкость зеленого цвета". Голосование с использованием этой урны было прекращено. "На избирательном участке в Борисоглебске полицейскими была задержана 19-летняя местная жительница, которая, находясь на избирательном участке, облила красящим веществом урну для бюллетеней. Девушка доставлена в территориальный отдел полиции для разбирательства", - сообщил представитель ГУМВД. В пятницу в Борисоглебске на избирательных участках 0409 и 0430 две женщины вылили зеленку в урны для бюллетеней. В результате голосование с использованием этих урн было прекращено. Местных жительниц 58 и 66 лет задержали и доставили в территориальный отдел полиции для разбирательства. Следствием в отношении них возбуждены уголовные дела по статье "воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий".

https://ria.ru/20240316/ukazaniya-1933526121.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

борисоглебск, воронежская область, россия, происшествия