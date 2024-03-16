https://ria.ru/20240316/zaderzhanie-1933441744.html
ФСБ показала видео задержания украинца, готовившего теракт на Транссибе
ФСБ показала видео задержания украинца, готовившего теракт на Транссибе - РИА Новости, 16.03.2024
ФСБ показала видео задержания украинца, готовившего теракт на Транссибе
ФСБ России показала кадры оперативной видеосъемки задержания украинского агента, готовившего теракт на Транссибирской магистрали: тот пытался оправдаться, что... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T10:29
2024-03-16T10:29
2024-03-16T10:29
происшествия
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. ФСБ России показала кадры оперативной видеосъемки задержания украинского агента, готовившего теракт на Транссибирской магистрали: тот пытался оправдаться, что якобы ночью гулял вдоль железнодорожного полотна. ФСБ РФ сообщила в субботу о задержании гражданина РФ, завербованного украинской военной разведкой, прошедшего диверсионную подготовку и направленного в Россию для пускания под откос железнодорожных составов, перевозящих грузы для специальной военной операции. У агента изъяли "устройство для опрокидывания составов". Он признался в содеянном. На кадрах видео показано, как оперативники ночью задерживают агента, шедшего вблизи железнодорожного полотна во время приближения поезда. На вопрос, что он делает, тот ответил: "Гуляю здесь". Однако затем подтвердил, что хотел пустить состав под откос.
https://ria.ru/20240315/feyki-1933156900.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Задержание украинского агента, который планировал теракт на Транссибе
ФСБ публикует видео задержания украинского агента, который планировал теракт на Транссибе.
2024-03-16T10:29
true
PT3M03S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ показала видео задержания украинца, готовившего теракт на Транссибе
ФСБ показала видео задержания агента из Украины, готовившего теракт на Транссибе