https://ria.ru/20240316/zaderzhanie-1933441744.html

ФСБ показала видео задержания украинца, готовившего теракт на Транссибе

ФСБ показала видео задержания украинца, готовившего теракт на Транссибе - РИА Новости, 16.03.2024

ФСБ показала видео задержания украинца, готовившего теракт на Транссибе

ФСБ России показала кадры оперативной видеосъемки задержания украинского агента, готовившего теракт на Транссибирской магистрали: тот пытался оправдаться, что... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T10:29

2024-03-16T10:29

2024-03-16T10:29

происшествия

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. ФСБ России показала кадры оперативной видеосъемки задержания украинского агента, готовившего теракт на Транссибирской магистрали: тот пытался оправдаться, что якобы ночью гулял вдоль железнодорожного полотна. ФСБ РФ сообщила в субботу о задержании гражданина РФ, завербованного украинской военной разведкой, прошедшего диверсионную подготовку и направленного в Россию для пускания под откос железнодорожных составов, перевозящих грузы для специальной военной операции. У агента изъяли "устройство для опрокидывания составов". Он признался в содеянном. На кадрах видео показано, как оперативники ночью задерживают агента, шедшего вблизи железнодорожного полотна во время приближения поезда. На вопрос, что он делает, тот ответил: "Гуляю здесь". Однако затем подтвердил, что хотел пустить состав под откос.

https://ria.ru/20240315/feyki-1933156900.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание украинского агента, который планировал теракт на Транссибе ФСБ публикует видео задержания украинского агента, который планировал теракт на Транссибе. 2024-03-16T10:29 true PT3M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)