https://ria.ru/20240316/yuzhnodonetskoe-1933475777.html

Российские ВС улучшили положение на Южнодонецком направлении

Российские ВС улучшили положение на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 16.03.2024

Российские ВС улучшили положение на Южнодонецком направлении

Российские военнослужащие нанесли поражение украинским войскам и отразили атаку на южнодонецком направлении, Киев потерял здесь до 130 солдат, сообщили в... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T13:19

2024-03-16T13:19

2024-03-16T13:25

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение украинским войскам и отразили атаку на южнодонецком направлении, Киев потерял здесь до 130 солдат, сообщили в субботу в Минобороны РФ."На южнодонецком направлении активными действиями подразделений группировки войск "Восток" улучшено положение по переднему краю, нанесено поражение живой силе и технике 1-й бригады нацгвардии Украины, 127-й бригады теробороны в районах населенного пункта Урожайное и Ровнополь Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Также отражена атака формирований 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Владимировки."Противник потерял до 130 военнослужащих, четыре автомобиля, гаубицу Д-20, а также станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20240316/nato-1933450609.html

https://ria.ru/20240316/brigady-1933409896.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность