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Российские ВС улучшили положение на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 16.03.2024
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13:19 16.03.2024 (обновлено: 13:25 16.03.2024)
https://ria.ru/20240316/yuzhnodonetskoe-1933475777.html
Российские ВС улучшили положение на Южнодонецком направлении
Российские ВС улучшили положение на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 16.03.2024
Российские ВС улучшили положение на Южнодонецком направлении
Российские военнослужащие нанесли поражение украинским войскам и отразили атаку на южнодонецком направлении, Киев потерял здесь до 130 солдат, сообщили в... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T13:19
2024-03-16T13:25
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение украинским войскам и отразили атаку на южнодонецком направлении, Киев потерял здесь до 130 солдат, сообщили в субботу в Минобороны РФ."На южнодонецком направлении активными действиями подразделений группировки войск "Восток" улучшено положение по переднему краю, нанесено поражение живой силе и технике 1-й бригады нацгвардии Украины, 127-й бригады теробороны в районах населенного пункта Урожайное и Ровнополь Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Также отражена атака формирований 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Владимировки."Противник потерял до 130 военнослужащих, четыре автомобиля, гаубицу Д-20, а также станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20240316/nato-1933450609.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские ВС улучшили положение на Южнодонецком направлении

Российские ВС на Южнодонецком направлении улучшили положение по переднему краю

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение украинским войскам и отразили атаку на южнодонецком направлении, Киев потерял здесь до 130 солдат, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
"На южнодонецком направлении активными действиями подразделений группировки войск "Восток" улучшено положение по переднему краю, нанесено поражение живой силе и технике 1-й бригады нацгвардии Украины, 127-й бригады теробороны в районах населенного пункта Урожайное и Ровнополь Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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Также отражена атака формирований 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Владимировки.
"Противник потерял до 130 военнослужащих, четыре автомобиля, гаубицу Д-20, а также станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", - добавили в МО РФ.
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