Рейтинг@Mail.ru
Британские ВМС сообщили об атаке на судно вблизи Ходейды - РИА Новости, 16.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:11 16.03.2024
https://ria.ru/20240316/yemen-1933403039.html
Британские ВМС сообщили об атаке на судно вблизи Ходейды
Британские ВМС сообщили об атаке на судно вблизи Ходейды - РИА Новости, 16.03.2024
Британские ВМС сообщили об атаке на судно вблизи Ходейды
Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах сообщило в соцсети X, что получило информацию о нападении на... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T02:11
2024-03-16T02:11
в мире
красное море
ходейда (город)
ансар алла
военная операция сша и британии в йемене
йемен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925927297_0:447:2000:1572_1920x0_80_0_0_4b3cbf6f25377cb0b7a2931c29d6f430.jpg
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах сообщило в соцсети X, что получило информацию о нападении на судно в 65 морских милях (около 120 километров) к западу от йеменского порта Ходейда. "UKMTO получила сообщение об инциденте в 65 морских милях к западу от Ходейды в Йемене. Капитан торгового судна сообщает об взрыве, который раздался в отдалении по правую сторону борта. Судно не повреждено, и экипаж в безопасности. Судно продолжает следовать в следующий порт захода", -говорится в сообщении, опубликованном управлением. UKMTO рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на британскую компанию Ambrey, занимающуюся вопросами морской безопасности, сообщало о том. что примерно в 148 километрах от Ходейды подверглось нападению судно, его экипаж не пострадал. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решил приостановить перевозки через Красное море. Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.
https://ria.ru/20240315/ataka-1933272021.html
https://ria.ru/20240314/khusity-1932840663.html
красное море
ходейда (город)
йемен
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925927297_0:72:2000:1572_1920x0_80_0_0_741e597bbd4e892db9eb23a94918c22a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, красное море, ходейда (город), ансар алла, военная операция сша и британии в йемене, йемен
В мире, Красное море, Ходейда (город), Ансар Алла, Военная операция США и Британии в Йемене, Йемен
Британские ВМС сообщили об атаке на судно вблизи Ходейды

Британские ВМС сообщили об атаке на судно вблизи йеменской Ходейды

© AP Photo / Indian NavyСудно горит после поражения ракетой, выпущенной йеменскими повстанцами-хуситами
Судно горит после поражения ракетой, выпущенной йеменскими повстанцами-хуситами - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© AP Photo / Indian Navy
Судно горит после поражения ракетой, выпущенной йеменскими повстанцами-хуситами. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах сообщило в соцсети X, что получило информацию о нападении на судно в 65 морских милях (около 120 километров) к западу от йеменского порта Ходейда.
"UKMTO получила сообщение об инциденте в 65 морских милях к западу от Ходейды в Йемене. Капитан торгового судна сообщает об взрыве, который раздался в отдалении по правую сторону борта. Судно не повреждено, и экипаж в безопасности. Судно продолжает следовать в следующий порт захода", -говорится в сообщении, опубликованном управлением.
Бойцы-хуситы - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Хуситы заявили об атаке на три судна США и Израиля
Вчера, 15:52
UKMTO рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на британскую компанию Ambrey, занимающуюся вопросами морской безопасности, сообщало о том. что примерно в 148 километрах от Ходейды подверглось нападению судно, его экипаж не пострадал.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решил приостановить перевозки через Красное море.
Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.
Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения Ансар Алла - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
Хуситы провели испытание гиперзвуковой ракеты, сообщил источник
14 марта, 01:52
 
В миреКрасное мореХодейда (город)Ансар АллаВоенная операция США и Британии в ЙеменеЙемен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала