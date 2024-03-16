Британские ВМС сообщили об атаке на судно вблизи Ходейды
Британские ВМС сообщили об атаке на судно вблизи йеменской Ходейды
© AP Photo / Indian NavyСудно горит после поражения ракетой, выпущенной йеменскими повстанцами-хуситами
© AP Photo / Indian Navy
Судно горит после поражения ракетой, выпущенной йеменскими повстанцами-хуситами. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах сообщило в соцсети X, что получило информацию о нападении на судно в 65 морских милях (около 120 километров) к западу от йеменского порта Ходейда.
"UKMTO получила сообщение об инциденте в 65 морских милях к западу от Ходейды в Йемене. Капитан торгового судна сообщает об взрыве, который раздался в отдалении по правую сторону борта. Судно не повреждено, и экипаж в безопасности. Судно продолжает следовать в следующий порт захода", -говорится в сообщении, опубликованном управлением.
UKMTO рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на британскую компанию Ambrey, занимающуюся вопросами морской безопасности, сообщало о том. что примерно в 148 километрах от Ходейды подверглось нападению судно, его экипаж не пострадал.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решил приостановить перевозки через Красное море.
Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.