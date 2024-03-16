https://ria.ru/20240316/yemen-1933403039.html

Британские ВМС сообщили об атаке на судно вблизи Ходейды

Британские ВМС сообщили об атаке на судно вблизи Ходейды - РИА Новости, 16.03.2024

Британские ВМС сообщили об атаке на судно вблизи Ходейды

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах сообщило в соцсети X, что получило информацию о нападении на... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T02:11

2024-03-16T02:11

2024-03-16T02:11

в мире

красное море

ходейда (город)

ансар алла

военная операция сша и британии в йемене

йемен

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах сообщило в соцсети X, что получило информацию о нападении на судно в 65 морских милях (около 120 километров) к западу от йеменского порта Ходейда. "UKMTO получила сообщение об инциденте в 65 морских милях к западу от Ходейды в Йемене. Капитан торгового судна сообщает об взрыве, который раздался в отдалении по правую сторону борта. Судно не повреждено, и экипаж в безопасности. Судно продолжает следовать в следующий порт захода", -говорится в сообщении, опубликованном управлением. UKMTO рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на британскую компанию Ambrey, занимающуюся вопросами морской безопасности, сообщало о том. что примерно в 148 километрах от Ходейды подверглось нападению судно, его экипаж не пострадал. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решил приостановить перевозки через Красное море. Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.

https://ria.ru/20240315/ataka-1933272021.html

https://ria.ru/20240314/khusity-1932840663.html

красное море

ходейда (город)

йемен

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в мире, красное море, ходейда (город), ансар алла, военная операция сша и британии в йемене, йемен