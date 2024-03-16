https://ria.ru/20240316/yavka-1933553442.html
Явка на выборах в Тюменской области за два дня превысила 68 процентов
Явка на выборах в Тюменской области за два дня превысила 68 процентов - РИА Новости, 16.03.2024
Явка на выборах в Тюменской области за два дня превысила 68 процентов
Явка на выборах президента России в Тюменской области на 20.00 (18.00 мск) второго дня голосования составила 68,29%, сообщил на брифинге председатель... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T19:52
2024-03-16T19:52
2024-03-16T19:52
выборы президента россии — 2024
политика
тюменская область
леонид слуцкий (политик)
владислав даванков
россия
николай харитонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933472241_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_926933e2b399cce938283ca476aa6a7a.jpg
ТЮМЕНЬ, 16 мар – РИА Новости. Явка на выборах президента России в Тюменской области на 20.00 (18.00 мск) второго дня голосования составила 68,29%, сообщил на брифинге председатель облизбиркома Игорь Халин. "На завершение второго дня голосования явка составила 68,29% - это 805 236 избирателей", - заявил Халин. В Тюменской области голосование проводится на 1061 стационарном и девяти временных избирательных участках. На территории региона зарегистрировано 1 177 495 избирателей. Досрочно проголосовали около 2,6 тысячи человек, проживающих в труднодоступных и отдаленных местах. На выборах президента России в 2018 году явка в Тюменской области составила 78,93%, тогда голосование проходило только один день. Голосование на выборах президента РФ продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240316/vybory-1933553119.html
https://ria.ru/20240316/buryatiya-1933426199.html
тюменская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933472241_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a39d3eec05b859b4efac2bf26f06f7f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, тюменская область, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, россия, николай харитонов
Выборы президента России — 2024, Политика, Тюменская область, Леонид Слуцкий (политик), Владислав Даванков, Россия, Николай Харитонов
Явка на выборах в Тюменской области за два дня превысила 68 процентов
Явка на выборах президента в Тюменской области за два дня составила 68,29%