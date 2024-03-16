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Явка на выборах в Тюменской области за два дня превысила 68 процентов - РИА Новости, 16.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
19:52 16.03.2024
https://ria.ru/20240316/yavka-1933553442.html
Явка на выборах в Тюменской области за два дня превысила 68 процентов
Явка на выборах в Тюменской области за два дня превысила 68 процентов - РИА Новости, 16.03.2024
Явка на выборах в Тюменской области за два дня превысила 68 процентов
Явка на выборах президента России в Тюменской области на 20.00 (18.00 мск) второго дня голосования составила 68,29%, сообщил на брифинге председатель... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T19:52
2024-03-16T19:52
выборы президента россии — 2024
политика
тюменская область
леонид слуцкий (политик)
владислав даванков
россия
николай харитонов
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ТЮМЕНЬ, 16 мар – РИА Новости. Явка на выборах президента России в Тюменской области на 20.00 (18.00 мск) второго дня голосования составила 68,29%, сообщил на брифинге председатель облизбиркома Игорь Халин. "На завершение второго дня голосования явка составила 68,29% - это 805 236 избирателей", - заявил Халин. В Тюменской области голосование проводится на 1061 стационарном и девяти временных избирательных участках. На территории региона зарегистрировано 1 177 495 избирателей. Досрочно проголосовали около 2,6 тысячи человек, проживающих в труднодоступных и отдаленных местах. На выборах президента России в 2018 году явка в Тюменской области составила 78,93%, тогда голосование проходило только один день. Голосование на выборах президента РФ продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240316/vybory-1933553119.html
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политика, тюменская область, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, россия, николай харитонов
Выборы президента России — 2024, Политика, Тюменская область, Леонид Слуцкий (политик), Владислав Даванков, Россия, Николай Харитонов
Явка на выборах в Тюменской области за два дня превысила 68 процентов

Явка на выборах президента в Тюменской области за два дня составила 68,29%

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРабота информационного центра ЦИК РФ
Работа информационного центра ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Работа информационного центра ЦИК РФ
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ТЮМЕНЬ, 16 мар – РИА Новости. Явка на выборах президента России в Тюменской области на 20.00 (18.00 мск) второго дня голосования составила 68,29%, сообщил на брифинге председатель облизбиркома Игорь Халин.
«
"На завершение второго дня голосования явка составила 68,29% - это 805 236 избирателей", - заявил Халин.
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В Тюменской области голосование проводится на 1061 стационарном и девяти временных избирательных участках. На территории региона зарегистрировано 1 177 495 избирателей. Досрочно проголосовали около 2,6 тысячи человек, проживающих в труднодоступных и отдаленных местах.
На выборах президента России в 2018 году явка в Тюменской области составила 78,93%, тогда голосование проходило только один день.
Голосование на выборах президента РФ продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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