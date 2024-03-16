https://ria.ru/20240316/yavka-1933553442.html

Явка на выборах в Тюменской области за два дня превысила 68 процентов

Явка на выборах в Тюменской области за два дня превысила 68 процентов - РИА Новости, 16.03.2024

Явка на выборах в Тюменской области за два дня превысила 68 процентов

Явка на выборах президента России в Тюменской области на 20.00 (18.00 мск) второго дня голосования составила 68,29%, сообщил на брифинге председатель... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T19:52

2024-03-16T19:52

2024-03-16T19:52

выборы президента россии — 2024

политика

тюменская область

леонид слуцкий (политик)

владислав даванков

россия

николай харитонов

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ТЮМЕНЬ, 16 мар – РИА Новости. Явка на выборах президента России в Тюменской области на 20.00 (18.00 мск) второго дня голосования составила 68,29%, сообщил на брифинге председатель облизбиркома Игорь Халин. "На завершение второго дня голосования явка составила 68,29% - это 805 236 избирателей", - заявил Халин. В Тюменской области голосование проводится на 1061 стационарном и девяти временных избирательных участках. На территории региона зарегистрировано 1 177 495 избирателей. Досрочно проголосовали около 2,6 тысячи человек, проживающих в труднодоступных и отдаленных местах. На выборах президента России в 2018 году явка в Тюменской области составила 78,93%, тогда голосование проходило только один день. Голосование на выборах президента РФ продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240316/vybory-1933553119.html

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тюменская область

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политика, тюменская область, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, россия, николай харитонов