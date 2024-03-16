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Явка во второй день выборов в Запорожской области превысила 72 процента

Явка во второй день выборов в Запорожской области превысила 72 процента - РИА Новости, 16.03.2024

Явка во второй день выборов в Запорожской области превысила 72 процента

На выборах президента России в Запорожской области отмечается высокая явка избирателей, по данным регионального избиркома, на данный момент проголосовали 72,38% РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T18:02

2024-03-16T18:02

2024-03-16T18:02

выборы президента россии — 2024

политика

запорожская область

россия

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МЕЛИТОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости. На выборах президента России в Запорожской области отмечается высокая явка избирателей, по данным регионального избиркома, на данный момент проголосовали 72,38% из числа избирателей в области, сообщила председатель избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко. "Состоялся второй день трехдневного голосования. Сегодня жители Запорожской области были также активны, как и во все предыдущие дни, и это подтверждает высокий процент явки в нашем регионе. К этому часу она составляет 72,38%", - сказала Катющенко журналистам. Председатель избиркома Запорожской области напомнила, что завтра, 17 марта, пройдет итоговый день выборов. Голосование продлится до 16 часов в городах и до 14 часов в сельской местности. "Приходите, выбирайте наше будущее", - заключила Катющенко.

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политика, запорожская область, россия