Рейтинг@Mail.ru
Явка во второй день выборов в Запорожской области превысила 72 процента - РИА Новости, 16.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип президентских выборов 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
18:02 16.03.2024
https://ria.ru/20240316/yavka-1933537207.html
Явка во второй день выборов в Запорожской области превысила 72 процента
Явка во второй день выборов в Запорожской области превысила 72 процента - РИА Новости, 16.03.2024
Явка во второй день выборов в Запорожской области превысила 72 процента
На выборах президента России в Запорожской области отмечается высокая явка избирателей, по данным регионального избиркома, на данный момент проголосовали 72,38% РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T18:02
2024-03-16T18:02
выборы президента россии — 2024
политика
запорожская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933519623_0:262:3072:1990_1920x0_80_0_0_ce480a7e4d36041d83b60f9738cf7824.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости. На выборах президента России в Запорожской области отмечается высокая явка избирателей, по данным регионального избиркома, на данный момент проголосовали 72,38% из числа избирателей в области, сообщила председатель избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко. "Состоялся второй день трехдневного голосования. Сегодня жители Запорожской области были также активны, как и во все предыдущие дни, и это подтверждает высокий процент явки в нашем регионе. К этому часу она составляет 72,38%", - сказала Катющенко журналистам. Председатель избиркома Запорожской области напомнила, что завтра, 17 марта, пройдет итоговый день выборов. Голосование продлится до 16 часов в городах и до 14 часов в сельской местности. "Приходите, выбирайте наше будущее", - заключила Катющенко.
https://ria.ru/20240316/veteran-1933533413.html
запорожская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933519623_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3efbdc9994165f07cbf2e258a3649f7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, запорожская область, россия
Выборы президента России — 2024, Политика, Запорожская область, Россия
Явка во второй день выборов в Запорожской области превысила 72 процента

Явка во второй день выборов в Запорожской области составила 72,38%

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРабота информационного центра ЦИК РФ
Работа информационного центра ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Работа информационного центра ЦИК РФ
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости. На выборах президента России в Запорожской области отмечается высокая явка избирателей, по данным регионального избиркома, на данный момент проголосовали 72,38% из числа избирателей в области, сообщила председатель избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко.
«
"Состоялся второй день трехдневного голосования. Сегодня жители Запорожской области были также активны, как и во все предыдущие дни, и это подтверждает высокий процент явки в нашем регионе. К этому часу она составляет 72,38%", - сказала Катющенко журналистам.
Председатель избиркома Запорожской области напомнила, что завтра, 17 марта, пройдет итоговый день выборов. Голосование продлится до 16 часов в городах и до 14 часов в сельской местности.
«
"Приходите, выбирайте наше будущее", - заключила Катющенко.
Ветеран Великой Отечественной войны Людмила Даниловна Березова голосует на выборах президента России - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
В Татарстане ветеран ВОВ Людмила Березова проголосовала на выборах
Вчера, 17:52
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаЗапорожская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала