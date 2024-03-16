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Явка на выборах в Кабардино-Балкарии превысила 60 процентов - РИА Новости, 16.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
17:05 16.03.2024
https://ria.ru/20240316/yavka-1933522204.html
Явка на выборах в Кабардино-Балкарии превысила 60 процентов
Явка на выборах в Кабардино-Балкарии превысила 60 процентов - РИА Новости, 16.03.2024
Явка на выборах в Кабардино-Балкарии превысила 60 процентов
Явка избирателей на выборах президента России в Кабардино-Балкарии к 15.30 мск во второй день голосования превысила 60%, сообщили журналистам в региональном... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T17:05
2024-03-16T17:05
выборы президента россии — 2024
политика
россия
леонид слуцкий (политик)
владислав даванков
николай харитонов
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НАЛЬЧИК, 16 мар – РИА Новости. Явка избирателей на выборах президента России в Кабардино-Балкарии к 15.30 мск во второй день голосования превысила 60%, сообщили журналистам в региональном избиркоме. "На 15.30 мск субботы явка на выборах президента России в Кабардино-Балкарии составила 61,45%, проголосовал 331 881 избиратель", - сказал представитель избиркома. Он отметил, что голосование в регионе проходит без нарушений. В Кабардино-Балкарии голосование на выборах президента РФ проходит на 355 избирательных участках. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, россия, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, николай харитонов
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Владислав Даванков, Николай Харитонов
Явка на выборах в Кабардино-Балкарии превысила 60 процентов

Явка на выборах президента России в КБР составила 61,45%

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРабота информационного центра ЦИК РФ
Работа информационного центра ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Работа информационного центра ЦИК РФ
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НАЛЬЧИК, 16 мар – РИА Новости. Явка избирателей на выборах президента России в Кабардино-Балкарии к 15.30 мск во второй день голосования превысила 60%, сообщили журналистам в региональном избиркоме.
«
"На 15.30 мск субботы явка на выборах президента России в Кабардино-Балкарии составила 61,45%, проголосовал 331 881 избиратель", - сказал представитель избиркома.
Он отметил, что голосование в регионе проходит без нарушений.
В Кабардино-Балкарии голосование на выборах президента РФ проходит на 355 избирательных участках.
Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Российский космонавт Олег Новицкий проголосовал на выборах президента РФ на Байконуре - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
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Вчера, 16:57
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияЛеонид Слуцкий (политик)Владислав ДаванковНиколай Харитонов
 
 
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