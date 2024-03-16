https://ria.ru/20240316/yavka-1933522204.html

Явка на выборах в Кабардино-Балкарии превысила 60 процентов

Явка на выборах в Кабардино-Балкарии превысила 60 процентов - РИА Новости, 16.03.2024

Явка на выборах в Кабардино-Балкарии превысила 60 процентов

Явка избирателей на выборах президента России в Кабардино-Балкарии к 15.30 мск во второй день голосования превысила 60%, сообщили журналистам в региональном... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T17:05

2024-03-16T17:05

2024-03-16T17:05

выборы президента россии — 2024

политика

россия

леонид слуцкий (политик)

владислав даванков

николай харитонов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933519477_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2f5b61bb40222d93acdf2dcacfd538f1.jpg

НАЛЬЧИК, 16 мар – РИА Новости. Явка избирателей на выборах президента России в Кабардино-Балкарии к 15.30 мск во второй день голосования превысила 60%, сообщили журналистам в региональном избиркоме. "На 15.30 мск субботы явка на выборах президента России в Кабардино-Балкарии составила 61,45%, проголосовал 331 881 избиратель", - сказал представитель избиркома. Он отметил, что голосование в регионе проходит без нарушений. В Кабардино-Балкарии голосование на выборах президента РФ проходит на 355 избирательных участках. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240316/kosmonavt-1933519108.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, николай харитонов