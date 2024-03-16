https://ria.ru/20240316/yavka-1933510607.html

Явка на выборах в Астраханской области превысила 52 процента

Явка на выборах в Астраханской области превысила 52 процента - РИА Новости, 16.03.2024

Явка на выборах в Астраханской области превысила 52 процента

Явка на выборах президента России в Астраханской области, по данным на 15.00 (14.00 мск) субботы, составила 52,18%, сообщает избирком региона. РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T16:16

2024-03-16T16:16

2024-03-16T16:21

выборы президента россии — 2024

астраханская область

политика

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 мар - РИА Новости. Явка на выборах президента России в Астраханской области, по данным на 15.00 (14.00 мск) субботы, составила 52,18%, сообщает избирком региона. "Голосование на главных выборах страны набирает обороты, несмотря на пасмурную погоду и выходной день. По состоянию на 15.00 (14.00 мск) второго дня голосования в выборах приняли участие 367404 человека, что составляет 52,18% от числа избирателей, включенных в списки избирателей", - говорится в сообщении. Голосование на выборах президента РФ впервые проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. В Астраханской области работают 583 избирательных участка. Всего в выборах смогут принять участие свыше 710,5 тысячи избирателей региона.

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астраханская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

астраханская область, политика, россия