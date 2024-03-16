https://ria.ru/20240316/yavka-1933487437.html

Явка на выборах президента в Хабаровском крае составила более 48 процентов

Явка на выборах президента в Хабаровском крае составила более 48 процентов - РИА Новости, 16.03.2024

Явка на выборах президента в Хабаровском крае составила более 48 процентов

Более 48% избирателей Хабаровского края проголосовали на выборах президента России, второй день голосования в регионе завершился, сообщает краевая избирательная РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T14:24

2024-03-16T14:24

2024-03-16T14:24

выборы президента россии — 2024

хабаровский край

политика

россия

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

владислав даванков

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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ХАБАРОВСК, 16 мар - РИА Новости. Более 48% избирателей Хабаровского края проголосовали на выборах президента России, второй день голосования в регионе завершился, сообщает краевая избирательная комиссия. Голосование на выборах президента РФ проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. "В субботу, 16 марта, в 20.00 (13.00 мск) на территории Хабаровского края завершился второй день голосования на выборах президента РФ. Все избирательные участки закрыты. По региону явка избирателей составила 48,10%. Завтра голосование продолжится. Ждем избирателей на участках с 08.00 до 20.00", - говорится в сообщении избиркома региона. В первый день голосования, 15 марта, явка избирателей составила 30,03%, информировал местный избирком. На участках нарушений не выявлено . Всего в регионе открылись 743 избирательных участка. Изготовлено 950 900 бюллетеней. В списки включено 939 015 избирателей. Как сообщил ранее РИА Новости представитель краевого избиркома Оярс Машков, досрочно отдали свои голоса за нового президента более 16 тысяч человек. Голосование длилось с 25 февраля по 14 марта для жителей отдаленных поселений, лесозаготовителей, оленеводов и работников метеостанций в 15 муниципальных районах края. Численность населения Хабаровского края, согласно данным Росстата, в 2023 году составила 1 284 090 человек. Городское население - более 84%. В марте 2018 года на выборах президента в регионе, по данным краевого избиркома, в списки избирателей было включено 1 005 334 избирателя. Из них проголосовало 64,23 % (648 550 человек).

https://ria.ru/20240316/yavka-1933478326.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

хабаровский край, политика, россия, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, федеральная служба государственной статистики (росстат)