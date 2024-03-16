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Явка на выборах президента в Хабаровском крае составила более 48 процентов - РИА Новости, 16.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
14:24 16.03.2024
https://ria.ru/20240316/yavka-1933487437.html
Явка на выборах президента в Хабаровском крае составила более 48 процентов
Явка на выборах президента в Хабаровском крае составила более 48 процентов - РИА Новости, 16.03.2024
Явка на выборах президента в Хабаровском крае составила более 48 процентов
Более 48% избирателей Хабаровского края проголосовали на выборах президента России, второй день голосования в регионе завершился, сообщает краевая избирательная РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T14:24
2024-03-16T14:24
выборы президента россии — 2024
хабаровский край
политика
россия
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
владислав даванков
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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ХАБАРОВСК, 16 мар - РИА Новости. Более 48% избирателей Хабаровского края проголосовали на выборах президента России, второй день голосования в регионе завершился, сообщает краевая избирательная комиссия. Голосование на выборах президента РФ проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. "В субботу, 16 марта, в 20.00 (13.00 мск) на территории Хабаровского края завершился второй день голосования на выборах президента РФ. Все избирательные участки закрыты. По региону явка избирателей составила 48,10%. Завтра голосование продолжится. Ждем избирателей на участках с 08.00 до 20.00", - говорится в сообщении избиркома региона. В первый день голосования, 15 марта, явка избирателей составила 30,03%, информировал местный избирком. На участках нарушений не выявлено . Всего в регионе открылись 743 избирательных участка. Изготовлено 950 900 бюллетеней. В списки включено 939 015 избирателей. Как сообщил ранее РИА Новости представитель краевого избиркома Оярс Машков, досрочно отдали свои голоса за нового президента более 16 тысяч человек. Голосование длилось с 25 февраля по 14 марта для жителей отдаленных поселений, лесозаготовителей, оленеводов и работников метеостанций в 15 муниципальных районах края. Численность населения Хабаровского края, согласно данным Росстата, в 2023 году составила 1 284 090 человек. Городское население - более 84%. В марте 2018 года на выборах президента в регионе, по данным краевого избиркома, в списки избирателей было включено 1 005 334 избирателя. Из них проголосовало 64,23 % (648 550 человек).
https://ria.ru/20240316/yavka-1933478326.html
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хабаровский край, политика, россия, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Выборы президента России — 2024, Хабаровский край, Политика, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Явка на выборах президента в Хабаровском крае составила более 48 процентов

На выборах президента России в Хабаровском крае проголосовали 48,10% избирателей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЭкраны в Информационном центре ЦИК РФ с информацией о ходе голосования на выборах президента РФ
Экраны в Информационном центре ЦИК РФ с информацией о ходе голосования на выборах президента РФ - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Экраны в Информационном центре ЦИК РФ с информацией о ходе голосования на выборах президента РФ
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 16 мар - РИА Новости. Более 48% избирателей Хабаровского края проголосовали на выборах президента России, второй день голосования в регионе завершился, сообщает краевая избирательная комиссия.
Голосование на выборах президента РФ проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Экран в информационном центре Центральной избирательной комиссии
Явка на выборах президента России превысила 40 процентов
Вчера, 13:35
"В субботу, 16 марта, в 20.00 (13.00 мск) на территории Хабаровского края завершился второй день голосования на выборах президента РФ. Все избирательные участки закрыты. По региону явка избирателей составила 48,10%. Завтра голосование продолжится. Ждем избирателей на участках с 08.00 до 20.00", - говорится в сообщении избиркома региона.
В первый день голосования, 15 марта, явка избирателей составила 30,03%, информировал местный избирком. На участках нарушений не выявлено .
Всего в регионе открылись 743 избирательных участка. Изготовлено 950 900 бюллетеней. В списки включено 939 015 избирателей. Как сообщил ранее РИА Новости представитель краевого избиркома Оярс Машков, досрочно отдали свои голоса за нового президента более 16 тысяч человек. Голосование длилось с 25 февраля по 14 марта для жителей отдаленных поселений, лесозаготовителей, оленеводов и работников метеостанций в 15 муниципальных районах края. Численность населения Хабаровского края, согласно данным Росстата, в 2023 году составила 1 284 090 человек. Городское население - более 84%.
В марте 2018 года на выборах президента в регионе, по данным краевого избиркома, в списки избирателей было включено 1 005 334 избирателя. Из них проголосовало 64,23 % (648 550 человек).
Второй день голосования на выборах президента России
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Голосование на президентских выборах проходит три дня, оно началось в пятницу, 15 марта, а основным днем станет 17 марта.

Люди регистрируются перед началом голосования на выборах президента России на избирательном участке №4126 во Владивостоке

Голосование на президентских выборах проходит три дня, оно началось в пятницу, 15 марта, а основным днем станет 17 марта.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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1 из 11
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

На пост президента претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

Мама кандидата в президенты России от ЛДПР Леонида Слуцкого Наталья опускает бюллетень в урну на президентских выборах на избирательном участке

На пост президента претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Дистанционным электронным голосованием на выборах главы государства могут воспользоваться жители 29 регионов.

Работа информационного центра ЦИК РФ

Дистанционным электронным голосованием на выборах главы государства могут воспользоваться жители 29 регионов.

© РИА Новости / Илья Питалев
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3 из 11
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

По всей стране открыты более 94 тысяч избирательных участков.

Иностранные наблюдатели на одном из избирательных участков в Новосибирске во время выборов президента России

По всей стране открыты более 94 тысяч избирательных участков.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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4 из 11
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Избиратели могут проголосовать либо традиционным способом с помощью бумажных бюллетеней, либо электронно с использованием терминалов.

Сотрудница полиции на одном из избирательных участков в Новосибирске

Избиратели могут проголосовать либо традиционным способом с помощью бумажных бюллетеней, либо электронно с использованием терминалов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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5 из 11
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Досрочно свой голос на выборах отдали почти 2,6 миллиона россиян.

Председатель избирательной комиссии голосует на выборах президента России на избирательном участке №4126 во Владивостоке

Досрочно свой голос на выборах отдали почти 2,6 миллиона россиян.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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6 из 11
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

В этом году в выборах впервые принимают участие избиратели из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Члены избирательной комиссии на избирательном участке

В этом году в выборах впервые принимают участие избиратели из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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7 из 11
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

В ЦИК сообщили, что голосование на выборах президента идет в штатном режиме.

Мужчина голосует на выборах президента России на избирательном участке №4126 во Владивостоке

В ЦИК сообщили, что голосование на выборах президента идет в штатном режиме.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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8 из 11
© РИА Новости / Дмитрий Астахов

Председатель правительства Михаил Мишустин проголосовал дистанционно.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время электронного голосования на выборах президента РФ

Председатель правительства Михаил Мишустин проголосовал дистанционно.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
9 из 11
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Для голосования за границей были образованы 295 участков в 144 странах, включая 7 участков в городе Байконур.

Мужчина голосует на выборах президента России на избирательном участке в Запорожской области

Для голосования за границей были образованы 295 участков в 144 странах, включая 7 участков в городе Байконур.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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10 из 11
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Трехдневное голосование за рубежом будет идти только в трех странах — на Кипре, в Таиланде и Южной Осетии.

Женщина голосует на выборах президента России на избирательном участке №4126 во Владивостоке

Трехдневное голосование за рубежом будет идти только в трех странах — на Кипре, в Таиланде и Южной Осетии.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
11 из 11

Голосование на президентских выборах проходит три дня, оно началось в пятницу, 15 марта, а основным днем станет 17 марта.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
1 из 11

На пост президента претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
2 из 11

Дистанционным электронным голосованием на выборах главы государства могут воспользоваться жители 29 регионов.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
3 из 11

По всей стране открыты более 94 тысяч избирательных участков.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
4 из 11

Избиратели могут проголосовать либо традиционным способом с помощью бумажных бюллетеней, либо электронно с использованием терминалов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
5 из 11

Досрочно свой голос на выборах отдали почти 2,6 миллиона россиян.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
6 из 11

В этом году в выборах впервые принимают участие избиратели из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
7 из 11

В ЦИК сообщили, что голосование на выборах президента идет в штатном режиме.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
8 из 11

Председатель правительства Михаил Мишустин проголосовал дистанционно.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
9 из 11

Для голосования за границей были образованы 295 участков в 144 странах, включая 7 участков в городе Байконур.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
10 из 11

Трехдневное голосование за рубежом будет идти только в трех странах — на Кипре, в Таиланде и Южной Осетии.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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11 из 11
 
Выборы президента России — 2024Хабаровский крайПолитикаРоссияЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновВладислав ДаванковФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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