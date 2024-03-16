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Явка на выборах президента России составила 36,5 процента - РИА Новости, 16.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
08:44 16.03.2024 (обновлено: 09:33 16.03.2024)
https://ria.ru/20240316/yavka-1933421521.html
Явка на выборах президента России составила 36,5 процента
Явка на выборах президента России составила 36,5 процента - РИА Новости, 16.03.2024
Явка на выборах президента России составила 36,5 процента
Явка избирателей на выборах президента России к 8:40 мск второго дня голосования составила 36,5%, следует из данных, представленных в информационном центре ЦИК. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T08:44
2024-03-16T09:33
выборы президента россии — 2024
политика
россия
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Явка избирателей на выборах президента России к 8:40 мск второго дня голосования составила 36,5%, следует из данных, представленных в информационном центре ЦИК.На выборах 2018 года, когда голосование проходило в один день, явка к 10:00 мск составляла 16,55%, к полудню — 34,72%, к 17:00 — 51,9%. Общая явка тогда превысила 67%.Первые избирательные участки открылись на Камчатке и Чукотке в четверг в 23:00 мск. В 9:00 в пятницу заработали пункты для голосования в самом западном регионе России — Калининградской области.Досрочно отдали свой голос на выборах почти 2,6 миллиона россиян.В течение трех дней избирательные участки будут работать до 20:00 по местному времени. Голосование завершится 17 марта.На пост президента претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, россия
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия
Явка на выборах президента России составила 36,5 процента

Явка на выборах президента России на 8:40 составила 36,5 процента

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкУрна с бюллетенями для голосования во время выборов президента России
Урна с бюллетенями для голосования во время выборов президента России - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Урна с бюллетенями для голосования во время выборов президента России
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Явка избирателей на выборах президента России к 8:40 мск второго дня голосования составила 36,5%, следует из данных, представленных в информационном центре ЦИК.
На выборах 2018 года, когда голосование проходило в один день, явка к 10:00 мск составляла 16,55%, к полудню — 34,72%, к 17:00 — 51,9%. Общая явка тогда превысила 67%.
Билборд с информацией о датах выборов президента России - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании
4 марта, 16:11
Первые избирательные участки открылись на Камчатке и Чукотке в четверг в 23:00 мск. В 9:00 в пятницу заработали пункты для голосования в самом западном регионе России — Калининградской области.
Досрочно отдали свой голос на выборах почти 2,6 миллиона россиян.
В течение трех дней избирательные участки будут работать до 20:00 по местному времени. Голосование завершится 17 марта.
На пост президента претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссия
 
 
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