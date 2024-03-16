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Явка на выборах президента России составила 36,5 процента
Явка на выборах президента России составила 36,5 процента - РИА Новости, 16.03.2024
Явка на выборах президента России составила 36,5 процента
Явка избирателей на выборах президента России к 8:40 мск второго дня голосования составила 36,5%, следует из данных, представленных в информационном центре ЦИК. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T08:44
2024-03-16T08:44
2024-03-16T09:33
выборы президента россии — 2024
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Явка избирателей на выборах президента России к 8:40 мск второго дня голосования составила 36,5%, следует из данных, представленных в информационном центре ЦИК.На выборах 2018 года, когда голосование проходило в один день, явка к 10:00 мск составляла 16,55%, к полудню — 34,72%, к 17:00 — 51,9%. Общая явка тогда превысила 67%.Первые избирательные участки открылись на Камчатке и Чукотке в четверг в 23:00 мск. В 9:00 в пятницу заработали пункты для голосования в самом западном регионе России — Калининградской области.Досрочно отдали свой голос на выборах почти 2,6 миллиона россиян.В течение трех дней избирательные участки будут работать до 20:00 по местному времени. Голосование завершится 17 марта.На пост президента претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия
Явка на выборах президента России составила 36,5 процента
Явка на выборах президента России на 8:40 составила 36,5 процента
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Явка избирателей на выборах президента России к 8:40 мск второго дня голосования составила 36,5%, следует из данных, представленных в информационном центре ЦИК.
На выборах 2018 года, когда голосование проходило в один день, явка к 10:00 мск составляла 16,55%, к полудню — 34,72%, к 17:00 — 51,9%. Общая явка тогда превысила 67%.
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании
Первые избирательные участки открылись на Камчатке
и Чукотке в четверг в 23:00 мск. В 9:00 в пятницу заработали пункты для голосования в самом западном регионе России — Калининградской области
.
Досрочно отдали свой голос на выборах почти 2,6 миллиона россиян.
В течение трех дней избирательные участки будут работать до 20:00 по местному времени. Голосование завершится 17 марта.
На пост президента претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов
, Владислав Даванков и Владимир Путин
.