https://ria.ru/20240316/vybory-1933566995.html

Мизулина проголосовала на выборах президента России

Мизулина проголосовала на выборах президента России - РИА Новости, 16.03.2024

Мизулина проголосовала на выборах президента России

Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина сообщила в своем Telegram-канале, что проголосовала на выборах президента России. РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T21:31

2024-03-16T21:31

2024-03-16T21:31

выборы президента россии — 2024

политика

россия

москва

екатерина мизулина

николай харитонов

леонид слуцкий (политик)

лига безопасного интернета

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина сообщила в своем Telegram-канале, что проголосовала на выборах президента России. Мизулина пришла на избирательный участок номер 183, расположенный в Москве, в Бродниковом переулке. Голосование продлится три дня. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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политика, россия, москва, екатерина мизулина, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), лига безопасного интернета