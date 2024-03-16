https://ria.ru/20240316/vybory-1933566995.html
Мизулина проголосовала на выборах президента России
Мизулина проголосовала на выборах президента России - РИА Новости, 16.03.2024
Мизулина проголосовала на выборах президента России
Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина сообщила в своем Telegram-канале, что проголосовала на выборах президента России. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T21:31
2024-03-16T21:31
2024-03-16T21:31
выборы президента россии — 2024
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина сообщила в своем Telegram-канале, что проголосовала на выборах президента России. Мизулина пришла на избирательный участок номер 183, расположенный в Москве, в Бродниковом переулке. Голосование продлится три дня. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, россия, москва, екатерина мизулина, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), лига безопасного интернета
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Москва, Екатерина Мизулина, Николай Харитонов, Леонид Слуцкий (политик), Лига безопасного интернета
Мизулина проголосовала на выборах президента России
Екатерина Мизулина проголосовала на выборах президента России