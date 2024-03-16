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Мизулина проголосовала на выборах президента России - РИА Новости, 16.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
21:31 16.03.2024
https://ria.ru/20240316/vybory-1933566995.html
Мизулина проголосовала на выборах президента России
Мизулина проголосовала на выборах президента России - РИА Новости, 16.03.2024
Мизулина проголосовала на выборах президента России
Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина сообщила в своем Telegram-канале, что проголосовала на выборах президента России. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T21:31
2024-03-16T21:31
выборы президента россии — 2024
политика
россия
москва
екатерина мизулина
николай харитонов
леонид слуцкий (политик)
лига безопасного интернета
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина сообщила в своем Telegram-канале, что проголосовала на выборах президента России. Мизулина пришла на избирательный участок номер 183, расположенный в Москве, в Бродниковом переулке. Голосование продлится три дня. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, россия, москва, екатерина мизулина, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), лига безопасного интернета
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Москва, Екатерина Мизулина, Николай Харитонов, Леонид Слуцкий (политик), Лига безопасного интернета
Мизулина проголосовала на выборах президента России

Екатерина Мизулина проголосовала на выборах президента России

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДиректор Лиги Безопасного Интернета, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина
Директор Лиги Безопасного Интернета, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Директор Лиги Безопасного Интернета, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина сообщила в своем Telegram-канале, что проголосовала на выборах президента России.
Мизулина пришла на избирательный участок номер 183, расположенный в Москве, в Бродниковом переулке.
Голосование продлится три дня. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияМоскваЕкатерина МизулинаНиколай ХаритоновЛеонид Слуцкий (политик)Лига безопасного интернета
 
 
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