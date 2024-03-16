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Явка на выборах в Вологодской области превысила 47 процентов

Явка на выборах в Вологодской области превысила 47 процентов - РИА Новости, 16.03.2024

Явка на выборах в Вологодской области превысила 47 процентов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар – РИА Новости. Явка избирателей в Вологодской области на выборах президента РФ по данным на 15.00 мск субботы составила 47,45% (без учета... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T16:53

2024-03-16T16:53

2024-03-16T16:53

выборы президента россии — 2024

политика

вологодская область

леонид слуцкий (политик)

владислав даванков

николай харитонов

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар – РИА Новости. Явка избирателей в Вологодской области на выборах президента РФ по данным на 15.00 мск субботы составила 47,45% (без учета дистанционного голосования), сообщил областной избирком. "По состоянию на 15.00 16 марта 2024 года активность избирателей Вологодской области составила 47,45% (без учета дистанционного электронного голосования), проголосовали более 369 тысяч человек", - говорится в сообщении. В регионе открыты 917 избирательных участков. Голосование на выборах президента РФ в этом году впервые проходит в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, вологодская область, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, николай харитонов, россия