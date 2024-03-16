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В Пермском крае на выборах проголосовали более 47 процентов избирателей
В Пермском крае на выборах проголосовали более 47 процентов избирателей - РИА Новости, 16.03.2024
В Пермском крае на выборах проголосовали более 47 процентов избирателей
Более 47% избирателей Пермского края проголосовали на выборах президента России к 15.00 (13.00 мск) субботы, сообщает региональный избирком. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T15:45
2024-03-16T15:45
2024-03-16T15:45
выборы президента россии — 2024
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ПЕРМЬ, 16 мар - РИА Новости. Более 47% избирателей Пермского края проголосовали на выборах президента России к 15.00 (13.00 мск) субботы, сообщает региональный избирком. "По состоянию на 15.00 (13.00 мск) второго дня голосования на выборах президента России средняя явка по Пермскому краю с учетом ДЭГ составила 47,2% или 930 116 избирателей. Жалоб в избирательные комиссии на данный момент не поступало",- говорится в сообщении. Уточняется, что уже отдали свои голоса 83% избирателей, подавших заявку на дистанционное голосование. В Пермском крае и других регионах страны с 15 по 17 марта проходят президентские выборы. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Владимир Путин, Владислав Даванков, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов. В 2018 году голосование за главу государства длилось один день. Явка по региону тогда составила 66,5% (самый высокий показатель с 2004 года). По данным избиркома, сейчас в крае насчитывается более 1,9 миллиона избирателей (770 тысяч - в Перми), для них с 08.00 до 20.00 работают 1748 постоянных и 38 временных избирательных участков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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политика, пермский край, россия, пермь, владислав даванков, владимир путин, леонид слуцкий (политик)
Выборы президента России — 2024, Политика, Пермский край, Россия, Пермь, Владислав Даванков, Владимир Путин, Леонид Слуцкий (политик)
В Пермском крае на выборах проголосовали более 47 процентов избирателей
В Пермском крае на выборах проголосовали более 47,2 процента избирателей