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В Пермском крае на выборах проголосовали более 47 процентов избирателей - РИА Новости, 16.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
15:45 16.03.2024
https://ria.ru/20240316/vybory-1933504483.html
В Пермском крае на выборах проголосовали более 47 процентов избирателей
В Пермском крае на выборах проголосовали более 47 процентов избирателей - РИА Новости, 16.03.2024
В Пермском крае на выборах проголосовали более 47 процентов избирателей
Более 47% избирателей Пермского края проголосовали на выборах президента России к 15.00 (13.00 мск) субботы, сообщает региональный избирком. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T15:45
2024-03-16T15:45
выборы президента россии — 2024
политика
пермский край
россия
пермь
владислав даванков
владимир путин
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ПЕРМЬ, 16 мар - РИА Новости. Более 47% избирателей Пермского края проголосовали на выборах президента России к 15.00 (13.00 мск) субботы, сообщает региональный избирком. "По состоянию на 15.00 (13.00 мск) второго дня голосования на выборах президента России средняя явка по Пермскому краю с учетом ДЭГ составила 47,2% или 930 116 избирателей. Жалоб в избирательные комиссии на данный момент не поступало",- говорится в сообщении. Уточняется, что уже отдали свои голоса 83% избирателей, подавших заявку на дистанционное голосование. В Пермском крае и других регионах страны с 15 по 17 марта проходят президентские выборы. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Владимир Путин, Владислав Даванков, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов. В 2018 году голосование за главу государства длилось один день. Явка по региону тогда составила 66,5% (самый высокий показатель с 2004 года). По данным избиркома, сейчас в крае насчитывается более 1,9 миллиона избирателей (770 тысяч - в Перми), для них с 08.00 до 20.00 работают 1748 постоянных и 38 временных избирательных участков.
https://ria.ru/20240316/moskva-1933501051.html
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политика, пермский край, россия, пермь, владислав даванков, владимир путин, леонид слуцкий (политик)
Выборы президента России — 2024, Политика, Пермский край, Россия, Пермь, Владислав Даванков, Владимир Путин, Леонид Слуцкий (политик)
В Пермском крае на выборах проголосовали более 47 процентов избирателей

В Пермском крае на выборах проголосовали более 47,2 процента избирателей

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкДевушка голосует на выборах президента России
Девушка голосует на выборах президента России - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Макс Ветров
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Девушка голосует на выборах президента России. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 16 мар - РИА Новости. Более 47% избирателей Пермского края проголосовали на выборах президента России к 15.00 (13.00 мск) субботы, сообщает региональный избирком.
"По состоянию на 15.00 (13.00 мск) второго дня голосования на выборах президента России средняя явка по Пермскому краю с учетом ДЭГ составила 47,2% или 930 116 избирателей. Жалоб в избирательные комиссии на данный момент не поступало",- говорится в сообщении.
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Уточняется, что уже отдали свои голоса 83% избирателей, подавших заявку на дистанционное голосование.
В Пермском крае и других регионах страны с 15 по 17 марта проходят президентские выборы. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Владимир Путин, Владислав Даванков, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.
В 2018 году голосование за главу государства длилось один день. Явка по региону тогда составила 66,5% (самый высокий показатель с 2004 года). По данным избиркома, сейчас в крае насчитывается более 1,9 миллиона избирателей (770 тысяч - в Перми), для них с 08.00 до 20.00 работают 1748 постоянных и 38 временных избирательных участков.
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Выборы президента России — 2024ПолитикаПермский крайРоссияПермьВладислав ДаванковВладимир ПутинЛеонид Слуцкий (политик)
 
 
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