https://ria.ru/20240316/vybory-1933441286.html

Захарова рассказала о голосовании на выборах президента России за рубежом

Захарова рассказала о голосовании на выборах президента России за рубежом - РИА Новости, 16.03.2024

Захарова рассказала о голосовании на выборах президента России за рубежом

Граждане России, которые находятся за границей, имеют совершенно различные взгляды на российскую политику, по-разному относятся к различным политическим... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T10:26

2024-03-16T10:26

2024-03-16T11:08

выборы президента россии — 2024

мария захарова

политика

прибалтика

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Граждане России, которые находятся за границей, имеют совершенно различные взгляды на российскую политику, по-разному относятся к различным политическим партиям, кандидатам, но всем дана возможность проголосовать на выборах президента, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Люди, которые находятся сейчас за рубежом, имеют российское гражданство, имеют совершенно различные взгляды на российскую политику, по-разному относятся к различным политическим партиям, кандидатам... возможность проголосовать российским гражданам за рубежом дана всем - вне зависимости от их политических взглядов", - сказала Захарова. Тем не менее, некоторые страны, в первую очередь страны Прибалтики, создают препятствия российским гражданам в процессе голосования, добавила официальный представитель МИД РФ. "Прибалтийские (страны - ред.) сказали, что обязательно разместят на подходах к нашим загранучреждениям какие-то свои кордоны из полиции, миграционных служб, которые будут спрашивать документы у граждан России, которые хотят попасть на избирательные участки, для того, чтобы понять, имеют ли они право вообще находиться на территории страны и так далее, для чего это делалось - для того чтобы запугать людей", - отметила Захарова.

https://ria.ru/20240316/yavka-1933438224.html

прибалтика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Захарова: "Россиянам за рубежом дана возможность голосовать, независимо от политических взглядов" Россиянам за рубежом дана возможность голосовать, независимо от политических взглядов, заявила РИА Новости Захарова. 2024-03-16T10:26 true PT1M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

мария захарова, политика, прибалтика