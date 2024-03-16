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Захарова рассказала о голосовании на выборах президента России за рубежом - РИА Новости, 16.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
10:26 16.03.2024 (обновлено: 11:08 16.03.2024)
https://ria.ru/20240316/vybory-1933441286.html
Захарова рассказала о голосовании на выборах президента России за рубежом
Захарова рассказала о голосовании на выборах президента России за рубежом - РИА Новости, 16.03.2024
Захарова рассказала о голосовании на выборах президента России за рубежом
Граждане России, которые находятся за границей, имеют совершенно различные взгляды на российскую политику, по-разному относятся к различным политическим... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T10:26
2024-03-16T11:08
выборы президента россии — 2024
мария захарова
политика
прибалтика
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Граждане России, которые находятся за границей, имеют совершенно различные взгляды на российскую политику, по-разному относятся к различным политическим партиям, кандидатам, но всем дана возможность проголосовать на выборах президента, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Люди, которые находятся сейчас за рубежом, имеют российское гражданство, имеют совершенно различные взгляды на российскую политику, по-разному относятся к различным политическим партиям, кандидатам... возможность проголосовать российским гражданам за рубежом дана всем - вне зависимости от их политических взглядов", - сказала Захарова. Тем не менее, некоторые страны, в первую очередь страны Прибалтики, создают препятствия российским гражданам в процессе голосования, добавила официальный представитель МИД РФ. "Прибалтийские (страны - ред.) сказали, что обязательно разместят на подходах к нашим загранучреждениям какие-то свои кордоны из полиции, миграционных служб, которые будут спрашивать документы у граждан России, которые хотят попасть на избирательные участки, для того, чтобы понять, имеют ли они право вообще находиться на территории страны и так далее, для чего это делалось - для того чтобы запугать людей", - отметила Захарова.
https://ria.ru/20240316/yavka-1933438224.html
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60
353
60
Захарова: "Россиянам за рубежом дана возможность голосовать, независимо от политических взглядов"
Россиянам за рубежом дана возможность голосовать, независимо от политических взглядов, заявила РИА Новости Захарова.
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мария захарова, политика, прибалтика
Выборы президента России — 2024, Мария Захарова, Политика, Прибалтика
Захарова рассказала о голосовании на выборах президента России за рубежом

Захарова: россияне могут проголосовать за рубежом независимо от их взглядов

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Граждане России, которые находятся за границей, имеют совершенно различные взгляды на российскую политику, по-разному относятся к различным политическим партиям, кандидатам, но всем дана возможность проголосовать на выборах президента, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Люди, которые находятся сейчас за рубежом, имеют российское гражданство, имеют совершенно различные взгляды на российскую политику, по-разному относятся к различным политическим партиям, кандидатам... возможность проголосовать российским гражданам за рубежом дана всем - вне зависимости от их политических взглядов", - сказала Захарова.
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Тем не менее, некоторые страны, в первую очередь страны Прибалтики, создают препятствия российским гражданам в процессе голосования, добавила официальный представитель МИД РФ.
"Прибалтийские (страны - ред.) сказали, что обязательно разместят на подходах к нашим загранучреждениям какие-то свои кордоны из полиции, миграционных служб, которые будут спрашивать документы у граждан России, которые хотят попасть на избирательные участки, для того, чтобы понять, имеют ли они право вообще находиться на территории страны и так далее, для чего это делалось - для того чтобы запугать людей", - отметила Захарова.
 
Выборы президента России — 2024Мария ЗахароваПолитикаПрибалтика
 
 
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