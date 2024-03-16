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Брифинг ЦИК о ходе президентских выборов в России - РИА Новости, 16.03.2024
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Логотип президентских выборов 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
10:00 16.03.2024 (обновлено: 10:01 16.03.2024)
https://ria.ru/20240316/vybory-1933437076.html
Брифинг ЦИК о ходе президентских выборов в России
Брифинг ЦИК о ходе президентских выборов в России - РИА Новости, 16.03.2024
Брифинг ЦИК о ходе президентских выборов в России
ЦИК проводит брифинг о ходе голосования на президентских выборах в России. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T10:00
2024-03-16T10:01
выборы президента россии — 2024
россия
политика
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ЦИК проводит брифинг о ходе голосования на президентских выборах в России.
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LIVE: Информация ЦИК о ходе голосования на президентских выборах в России
LIVE: Информация ЦИК о ходе голосования на президентских выборах в России
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россия, политика, видео
Выборы президента России — 2024, Россия, Политика
Брифинг ЦИК о ходе президентских выборов в России
ЦИК проводит брифинг о ходе голосования на президентских выборах в России.
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Брифинг ЦИК о ходе президентских выборов в России

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ЦИК проводит брифинг о ходе голосования на президентских выборах в России.
 
Выборы президента России — 2024РоссияПолитика
 
 
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