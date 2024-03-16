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Брифинг ЦИК о ходе президентских выборов в России
Брифинг ЦИК о ходе президентских выборов в России - РИА Новости, 16.03.2024
Брифинг ЦИК о ходе президентских выборов в России
ЦИК проводит брифинг о ходе голосования на президентских выборах в России. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T10:00
2024-03-16T10:00
2024-03-16T10:01
выборы президента россии — 2024
россия
политика
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ЦИК проводит брифинг о ходе голосования на президентских выборах в России.
россия
РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Информация ЦИК о ходе голосования на президентских выборах в России
LIVE: Информация ЦИК о ходе голосования на президентских выборах в России
2024-03-16T10:00
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PT1S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, политика, видео
Выборы президента России — 2024, Россия, Политика
Брифинг ЦИК о ходе президентских выборов в России
ЦИК проводит брифинг о ходе голосования на президентских выборах в России.
2024-03-16T10:00
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PT1S
ЦИК проводит брифинг о ходе голосования на президентских выборах в России.