https://ria.ru/20240316/vybory-1933424971.html
Явка на выборах в Сахалинской области приблизилась к 60 процентам
Явка на выборах в Сахалинской области приблизилась к 60 процентам - РИА Новости, 16.03.2024
Явка на выборах в Сахалинской области приблизилась к 60 процентам
На выборах президента РФ в субботу на 15.00 (7.00) в Сахалинской области проголосовали 57,36% избирателей, информирует региональный избирком. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T09:03
2024-03-16T09:03
2024-03-16T09:03
выборы президента россии — 2024
сахалинская область
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 мар – РИА Новости. На выборах президента РФ в субботу на 15.00 (7.00) в Сахалинской области проголосовали 57,36% избирателей, информирует региональный избирком. "Активность избирателей на выборах президента Российской Федерации на территории Сахалинской области по состоянию на 15 часов 16 марта составила 57,36% от общего числа избирателей", - говорится в сообщении в Telegram-канале. На Сахалине и Курилах открыты 290 постоянных и 10 временных участковых избирательных комиссий, в списки для голосования включен 373 591 избиратель. В регионе действует центр общественного наблюдения, где все желающие смогут отслеживать процесс выборов, работают также почти 300 общественных наблюдателей. Досрочно на островах свое конституционное право реализовали более 10 тысяч человек. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сахалинская область, политика, сахалин
Выборы президента России — 2024, Сахалинская область, Политика, Сахалин
Явка на выборах в Сахалинской области приблизилась к 60 процентам
Явка на выборах в Сахалинской области приблизилась к 60 процентам на 7:00 мск
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 мар – РИА Новости.
На выборах президента РФ в субботу на 15.00 (7.00) в Сахалинской области проголосовали 57,36% избирателей, информирует
региональный избирком.
"Активность избирателей на выборах президента Российской Федерации на территории Сахалинской области по состоянию на 15 часов 16 марта составила 57,36% от общего числа избирателей", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Явка на выборах президента России составила 36,5 процента
На Сахалине и Курилах открыты 290 постоянных и 10 временных участковых избирательных комиссий, в списки для голосования включен 373 591 избиратель. В регионе действует центр общественного наблюдения, где все желающие смогут отслеживать процесс выборов, работают также почти 300 общественных наблюдателей. Досрочно на островах свое конституционное право реализовали более 10 тысяч человек.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта.