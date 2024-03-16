https://ria.ru/20240316/vybory-1933424971.html

Явка на выборах в Сахалинской области приблизилась к 60 процентам

Явка на выборах в Сахалинской области приблизилась к 60 процентам - РИА Новости, 16.03.2024

Явка на выборах в Сахалинской области приблизилась к 60 процентам

На выборах президента РФ в субботу на 15.00 (7.00) в Сахалинской области проголосовали 57,36% избирателей, информирует региональный избирком. РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T09:03

2024-03-16T09:03

2024-03-16T09:03

выборы президента россии — 2024

сахалинская область

политика

сахалин

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 мар – РИА Новости. На выборах президента РФ в субботу на 15.00 (7.00) в Сахалинской области проголосовали 57,36% избирателей, информирует региональный избирком. "Активность избирателей на выборах президента Российской Федерации на территории Сахалинской области по состоянию на 15 часов 16 марта составила 57,36% от общего числа избирателей", - говорится в сообщении в Telegram-канале. На Сахалине и Курилах открыты 290 постоянных и 10 временных участковых избирательных комиссий, в списки для голосования включен 373 591 избиратель. В регионе действует центр общественного наблюдения, где все желающие смогут отслеживать процесс выборов, работают также почти 300 общественных наблюдателей. Досрочно на островах свое конституционное право реализовали более 10 тысяч человек. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта.

https://ria.ru/20240316/yavka-1933421521.html

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сахалин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сахалинская область, политика, сахалин