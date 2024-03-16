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Явка на выборах в Сахалинской области приблизилась к 60 процентам - РИА Новости, 16.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
09:03 16.03.2024
https://ria.ru/20240316/vybory-1933424971.html
Явка на выборах в Сахалинской области приблизилась к 60 процентам
Явка на выборах в Сахалинской области приблизилась к 60 процентам - РИА Новости, 16.03.2024
Явка на выборах в Сахалинской области приблизилась к 60 процентам
На выборах президента РФ в субботу на 15.00 (7.00) в Сахалинской области проголосовали 57,36% избирателей, информирует региональный избирком. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T09:03
2024-03-16T09:03
выборы президента россии — 2024
сахалинская область
политика
сахалин
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 мар – РИА Новости. На выборах президента РФ в субботу на 15.00 (7.00) в Сахалинской области проголосовали 57,36% избирателей, информирует региональный избирком. "Активность избирателей на выборах президента Российской Федерации на территории Сахалинской области по состоянию на 15 часов 16 марта составила 57,36% от общего числа избирателей", - говорится в сообщении в Telegram-канале. На Сахалине и Курилах открыты 290 постоянных и 10 временных участковых избирательных комиссий, в списки для голосования включен 373 591 избиратель. В регионе действует центр общественного наблюдения, где все желающие смогут отслеживать процесс выборов, работают также почти 300 общественных наблюдателей. Досрочно на островах свое конституционное право реализовали более 10 тысяч человек. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта.
https://ria.ru/20240316/yavka-1933421521.html
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сахалинская область, политика, сахалин
Выборы президента России — 2024, Сахалинская область, Политика, Сахалин
Явка на выборах в Сахалинской области приблизилась к 60 процентам

Явка на выборах в Сахалинской области приблизилась к 60 процентам на 7:00 мск

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВыборы президента России
Выборы президента России - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 мар – РИА Новости. На выборах президента РФ в субботу на 15.00 (7.00) в Сахалинской области проголосовали 57,36% избирателей, информирует региональный избирком.
"Активность избирателей на выборах президента Российской Федерации на территории Сахалинской области по состоянию на 15 часов 16 марта составила 57,36% от общего числа избирателей", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Урна с бюллетенями для голосования во время выборов президента России - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
Явка на выборах президента России составила 36,5 процента
08:44
На Сахалине и Курилах открыты 290 постоянных и 10 временных участковых избирательных комиссий, в списки для голосования включен 373 591 избиратель. В регионе действует центр общественного наблюдения, где все желающие смогут отслеживать процесс выборов, работают также почти 300 общественных наблюдателей. Досрочно на островах свое конституционное право реализовали более 10 тысяч человек.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта.
 
Выборы президента России — 2024Сахалинская областьПолитикаСахалин
 
 
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