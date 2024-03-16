https://ria.ru/20240316/vuchich-1933513089.html

"У Запада есть два сценария". Вучич сделал заявление о России

"У Запада есть два сценария". Вучич сделал заявление о России - РИА Новости, 16.03.2024

"У Запада есть два сценария". Вучич сделал заявление о России

Запад может вступить в прямой конфликт с Россией или попытаться добиться перемирия на Украине, заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью телеканалу... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T16:29

2024-03-16T16:29

2024-03-16T19:08

в мире

россия

украина

сербия

александр вучич

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855949378_0:1594:2048:2745_1920x0_80_0_0_a5d6858da2e7699e38e86016394abf04.jpg

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Запад может вступить в прямой конфликт с Россией или попытаться добиться перемирия на Украине, заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью телеканалу B92."Есть два сценария. Либо Запад пойдет в сторону полного конфликта с Россией, либо с помощью США и Китая будет установлено некое перемирие, которое будет означать огромное облегчение для мира", — сказал сербский лидер.По мнению Вучича, масштабное столкновение России и НАТО затронуло бы и Сербию, которая уже сейчас должна готовиться к любому повороту событий.В России много раз указывали на готовность к переговорам для урегулирования конфликта на Украине, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к диалогу, готовность к которому Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от контактов.Ранее в Кремле подчеркивали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.

https://ria.ru/20240316/zayavlenie-1933501202.html

https://ria.ru/20240316/oruzhie-1933496470.html

россия

украина

сербия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, сербия, александр вучич, нато