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"У Запада есть два сценария". Вучич сделал заявление о России - РИА Новости, 16.03.2024
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16:29 16.03.2024 (обновлено: 19:08 16.03.2024)
https://ria.ru/20240316/vuchich-1933513089.html
"У Запада есть два сценария". Вучич сделал заявление о России
"У Запада есть два сценария". Вучич сделал заявление о России - РИА Новости, 16.03.2024
"У Запада есть два сценария". Вучич сделал заявление о России
Запад может вступить в прямой конфликт с Россией или попытаться добиться перемирия на Украине, заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью телеканалу... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T16:29
2024-03-16T19:08
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сербия
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Запад может вступить в прямой конфликт с Россией или попытаться добиться перемирия на Украине, заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью телеканалу B92."Есть два сценария. Либо Запад пойдет в сторону полного конфликта с Россией, либо с помощью США и Китая будет установлено некое перемирие, которое будет означать огромное облегчение для мира", — сказал сербский лидер.По мнению Вучича, масштабное столкновение России и НАТО затронуло бы и Сербию, которая уже сейчас должна готовиться к любому повороту событий.В России много раз указывали на готовность к переговорам для урегулирования конфликта на Украине, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к диалогу, готовность к которому Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от контактов.Ранее в Кремле подчеркивали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.
https://ria.ru/20240316/zayavlenie-1933501202.html
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в мире, россия, украина, сербия, александр вучич, нато
В мире, Россия, Украина, Сербия, Александр Вучич, НАТО
"У Запада есть два сценария". Вучич сделал заявление о России

Президент Сербии: у Запада есть два сценария в конфликте с Россией на Украине

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Запад может вступить в прямой конфликт с Россией или попытаться добиться перемирия на Украине, заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью телеканалу B92.
"Есть два сценария. Либо Запад пойдет в сторону полного конфликта с Россией, либо с помощью США и Китая будет установлено некое перемирие, которое будет означать огромное облегчение для мира", — сказал сербский лидер.
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По мнению Вучича, масштабное столкновение России и НАТО затронуло бы и Сербию, которая уже сейчас должна готовиться к любому повороту событий.
В России много раз указывали на готовность к переговорам для урегулирования конфликта на Украине, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к диалогу, готовность к которому Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от контактов.
Ранее в Кремле подчеркивали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.
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