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Володин запустил сбор вопросов от граждан в преддверии отчета правительства - РИА Новости, 16.03.2024
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09:42 16.03.2024
https://ria.ru/20240316/volodin-1933433590.html
Володин запустил сбор вопросов от граждан в преддверии отчета правительства
Володин запустил сбор вопросов от граждан в преддверии отчета правительства - РИА Новости, 16.03.2024
Володин запустил сбор вопросов от граждан в преддверии отчета правительства
Спикер ГД Вячеслав Володин запустил сбор вопросов от граждан в преддверии отчёта правительства в Госдуме. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T09:42
2024-03-16T09:42
политика
россия
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин запустил сбор вопросов от граждан в преддверии отчёта правительства в Госдуме. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале."3 апреля состоится заседание Государственной Думы, на котором с докладом выступит Председатель Правительства Михаил Владимирович Мишустин... Так же, как и в прошлом году, предлагаю задавать ваши вопросы в комментариях, чтобы они прозвучали в ходе отчёта Правительства", - написал он. Володин напомнил, что в соответствии со статьей 114 Конституции РФ правительство ежегодно отчитывается перед депутатами Государственной Думы о работе за прошлый год. Володин добавил, что в Госдуме идёт подготовка к отчёту правительства и профильные комитеты встречаются с вице-премьерами и министрами, а с 25 марта запланированы встречи фракций с Мишустиным.
https://ria.ru/20240312/muzhchiny-1932517940.html
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политика, россия, вячеслав володин, госдума рф
Политика, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин запустил сбор вопросов от граждан в преддверии отчета правительства

Володин запустил сбор вопросов в преддверии отчета правительства в Госдуме

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин запустил сбор вопросов от граждан в преддверии отчёта правительства в Госдуме. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
"3 апреля состоится заседание Государственной Думы, на котором с докладом выступит Председатель Правительства Михаил Владимирович Мишустин... Так же, как и в прошлом году, предлагаю задавать ваши вопросы в комментариях, чтобы они прозвучали в ходе отчёта Правительства", - написал он.
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Володин напомнил, что в соответствии со статьей 114 Конституции РФ правительство ежегодно отчитывается перед депутатами Государственной Думы о работе за прошлый год.
Володин добавил, что в Госдуме идёт подготовка к отчёту правительства и профильные комитеты встречаются с вице-премьерами и министрами, а с 25 марта запланированы встречи фракций с Мишустиным.
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