https://ria.ru/20240316/volodin-1933433590.html

Володин запустил сбор вопросов от граждан в преддверии отчета правительства

Володин запустил сбор вопросов от граждан в преддверии отчета правительства - РИА Новости, 16.03.2024

Володин запустил сбор вопросов от граждан в преддверии отчета правительства

Спикер ГД Вячеслав Володин запустил сбор вопросов от граждан в преддверии отчёта правительства в Госдуме. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T09:42

2024-03-16T09:42

2024-03-16T09:42

политика

россия

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин запустил сбор вопросов от граждан в преддверии отчёта правительства в Госдуме. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале."3 апреля состоится заседание Государственной Думы, на котором с докладом выступит Председатель Правительства Михаил Владимирович Мишустин... Так же, как и в прошлом году, предлагаю задавать ваши вопросы в комментариях, чтобы они прозвучали в ходе отчёта Правительства", - написал он. Володин напомнил, что в соответствии со статьей 114 Конституции РФ правительство ежегодно отчитывается перед депутатами Государственной Думы о работе за прошлый год. Володин добавил, что в Госдуме идёт подготовка к отчёту правительства и профильные комитеты встречаются с вице-премьерами и министрами, а с 25 марта запланированы встречи фракций с Мишустиным.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, вячеслав володин, госдума рф