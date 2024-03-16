https://ria.ru/20240316/voenkomy-1933530157.html

СМИ: военкомы на Украине довели призывника до попытки самоубийства

СМИ: военкомы на Украине довели призывника до попытки самоубийства - РИА Новости, 16.03.2024

СМИ: военкомы на Украине довели призывника до попытки самоубийства

Представители Хустского военкомата в Закарпатской области Украины, предположительно, довели призывника до попытки самоубийства, сообщило издание "Страна" в... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T17:35

2024-03-16T17:35

2024-03-16T19:04

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Представители Хустского военкомата в Закарпатской области Украины, предположительно, довели призывника до попытки самоубийства, сообщило издание "Страна" в Telegram. "По поводу попытки самоубийства в ТЦК (военкомате. — Прим. ред.) Хуста. Вчера, еще до заявления об этом представителей военкомата, в соцсетях появилось сообщение от девушки, которая заявила, что ее парня насильно доставили в Хустский районный ТЦК, подвергли избиениям и пыткам, после чего мужчина попытался покончить с собой", — уточнили в материале.По ее словам, накануне молодого человека похитили сотрудники погранслужбы и отвезли в пограничный пункт пропуска "Вилок", где заставляли признаться в якобы нелегальной попытке пересечения границы. После чего мужчину под этим предлогом доставили в военкомат для уточнения данных. В свою очередь, как заявили в военкомате украинскому телеканалу "Общественное", руководство подтвердило информацию о проведении служебной проверки эпизода "попытки суицида призывника". Также в военкомате сообщили, что прибывшие на вызов врачи скорой помощи зафиксировали попытку самоубийства. В населенных пунктах Украины все чаще проводятся рейды по отлову мужчин для насильственного направления на фронт. При этом попавшие в российский плен мобилизованные ВСУ рассказывают, что их очень плохо готовят к боевым действиям. В украинских соцсетях постоянно появляются видеоролики о том, как граждане пытаются сопротивляться сотрудникам военкоматов, которые для набора мужчин останавливают общественный транспорт и забирают людей прямо оттуда.На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.Как сообщал в минувшем октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского, ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматам приходится призывать людей со средним возрастом 43 года. Кроме того, как писала The New York Times, Киев делает упор на призыв в армию женщин, что говорит об огромных потерях ВСУ.В декабре 2023-го Зеленский сообщил, что к нему обратились из украинского Генштаба с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек, а в начале февраля украинский парламент принял в первом чтении скандальный законопроект об ужесточении мобилизации. Законопроект, в частности, обязывает граждан от 18 до 60 лет всегда носить военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы.

https://ria.ru/20240309/voenkomat-1932049328.html

https://ria.ru/20240209/ukraina-1926478514.html

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в мире, украина, закарпатская область, владимир зеленский, верховная рада украины