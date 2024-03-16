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Московские водохранилища подготовили к весеннему половодью - РИА Новости, 16.03.2024
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14:08 16.03.2024
https://ria.ru/20240316/vodokhranilischa-1933484426.html
Московские водохранилища подготовили к весеннему половодью
Московские водохранилища подготовили к весеннему половодью - РИА Новости, 16.03.2024
Московские водохранилища подготовили к весеннему половодью
Все водохранилища, обеспечивающие водой столицу и ряд соседних городов Подмосковья, полностью готовы к весеннему половодью, сообщил журналистам в субботу... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T14:08
2024-03-16T14:08
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Все водохранилища, обеспечивающие водой столицу и ряд соседних городов Подмосковья, полностью готовы к весеннему половодью, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Подачу воды для столичного региона обеспечивают 15 водохранилищ в составе двух систем - Москворецко-Вазузской и Волжской, общая площадь водосборной территории составляет более 50 тысяч квадратных километров. Пополнение запасов возможно только за счет естественного притока, его основная доля формируется во время весеннего половодья и дождевых паводков", - отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что, согласно расчетам, в этом году приток в водохранилища от существующих снегозапасов ожидается в объеме около 500 миллионов кубометров. "Городские службы заранее подготовили водохранилища к приему талых вод, для этого проводился и продолжается сброс излишков воды. Сегодня ее уровень снижают на 2-6 сантиметров в сутки. В настоящее время водохранилища Москворецкой и Вазузской систем наполнены на 21%, при этом их свободная емкость составляет 590 и 438 миллиона кубометров соответственно, что даст возможность принять весь талый сток", - рассказал Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что сформированные по итогам половодья запасы воды позволят обеспечить в полном объеме качественное водоснабжение столицы.
https://ria.ru/20240315/shtab-1933341604.html
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московская область (подмосковье), москва, петр бирюков, жкх
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Московская область (Подмосковье), Москва, Петр Бирюков, ЖКХ

Московские водохранилища подготовили к весеннему половодью

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Все водохранилища, обеспечивающие водой столицу и ряд соседних городов Подмосковья, полностью готовы к весеннему половодью, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Подачу воды для столичного региона обеспечивают 15 водохранилищ в составе двух систем - Москворецко-Вазузской и Волжской, общая площадь водосборной территории составляет более 50 тысяч квадратных километров. Пополнение запасов возможно только за счет естественного притока, его основная доля формируется во время весеннего половодья и дождевых паводков", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра пояснил, что, согласно расчетам, в этом году приток в водохранилища от существующих снегозапасов ожидается в объеме около 500 миллионов кубометров.
"Городские службы заранее подготовили водохранилища к приему талых вод, для этого проводился и продолжается сброс излишков воды. Сегодня ее уровень снижают на 2-6 сантиметров в сутки. В настоящее время водохранилища Москворецкой и Вазузской систем наполнены на 21%, при этом их свободная емкость составляет 590 и 438 миллиона кубометров соответственно, что даст возможность принять весь талый сток", - рассказал Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что сформированные по итогам половодья запасы воды позволят обеспечить в полном объеме качественное водоснабжение столицы.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосковская область (Подмосковье)МоскваПетр БирюковЖКХ
 
 
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