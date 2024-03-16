https://ria.ru/20240316/vodokhranilischa-1933484426.html

Московские водохранилища подготовили к весеннему половодью

Московские водохранилища подготовили к весеннему половодью - РИА Новости, 16.03.2024

Московские водохранилища подготовили к весеннему половодью

Все водохранилища, обеспечивающие водой столицу и ряд соседних городов Подмосковья, полностью готовы к весеннему половодью, сообщил журналистам в субботу... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T14:08

2024-03-16T14:08

2024-03-16T14:08

москва сегодня: мегаполис для жизни

московская область (подмосковье)

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Все водохранилища, обеспечивающие водой столицу и ряд соседних городов Подмосковья, полностью готовы к весеннему половодью, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Подачу воды для столичного региона обеспечивают 15 водохранилищ в составе двух систем - Москворецко-Вазузской и Волжской, общая площадь водосборной территории составляет более 50 тысяч квадратных километров. Пополнение запасов возможно только за счет естественного притока, его основная доля формируется во время весеннего половодья и дождевых паводков", - отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что, согласно расчетам, в этом году приток в водохранилища от существующих снегозапасов ожидается в объеме около 500 миллионов кубометров. "Городские службы заранее подготовили водохранилища к приему талых вод, для этого проводился и продолжается сброс излишков воды. Сегодня ее уровень снижают на 2-6 сантиметров в сутки. В настоящее время водохранилища Москворецкой и Вазузской систем наполнены на 21%, при этом их свободная емкость составляет 590 и 438 миллиона кубометров соответственно, что даст возможность принять весь талый сток", - рассказал Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что сформированные по итогам половодья запасы воды позволят обеспечить в полном объеме качественное водоснабжение столицы.

https://ria.ru/20240315/shtab-1933341604.html

https://ria.ru/20240315/moskva-1933169129.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

московская область (подмосковье), москва, петр бирюков, жкх