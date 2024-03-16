https://ria.ru/20240316/viktorina-1933500920.html
Две жительницы Тюмени выиграли квартиры в викторине "Люби свой край"
Две жительницы Тюмени выиграли квартиры в викторине "Люби свой край" - РИА Новости, 16.03.2024
Две жительницы Тюмени выиграли квартиры в викторине "Люби свой край"
Две жительницы Тюмени за правильные ответы на вопросы викторины "Люби свой край" получат квартиры в новостройках, сообщается в Telegram-канале Тюменской... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T15:31
2024-03-16T15:31
2024-03-16T15:31
общество
тюмень
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ТЮМЕНЬ, 16 мар – РИА Новости. Две жительницы Тюмени за правильные ответы на вопросы викторины "Люби свой край" получат квартиры в новостройках, сообщается в Telegram-канале Тюменской области. "Квартиру в суперигре викторины "Люби свой край!" получит Ася. … Вторую квартиру … Клавдия Ильинична, пенсионерке вручат ключи от квартиры в новостройке", – следует из постов. Викторина является частью масштабного фестиваля "Тюменская весна. Всей семьей!", который проходит в регионе с 15 по 17 марта. В первом туре на участке у дома все желающие могут за правильный ответ на вопрос получить сладкий или ценный подарок. Суперпризы в виде квартир и машин разыгрывают во втором туре на местном телеканале. Претендент на подарок выбирается случайно по указанному в первом туре номеру телефона. Право на подарок он имеет при правильных ответах на два вопроса от ведущего, наличии прописки и достижения возраста 18 лет.
https://ria.ru/20240316/omsk-1933497249.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, тюмень, тюменская область
Общество, Тюмень, Тюменская область
Две жительницы Тюмени выиграли квартиры в викторине "Люби свой край"
На фестивале "Тюменская весна. Всей семьей!" разыграли две квартиры
ТЮМЕНЬ, 16 мар – РИА Новости.
Две жительницы Тюмени за правильные ответы на вопросы викторины "Люби свой край" получат квартиры в новостройках, сообщается в Telegram-канале
Тюменской области.
"Квартиру в суперигре викторины "Люби свой край!" получит Ася. … Вторую квартиру … Клавдия Ильинична, пенсионерке вручат ключи от квартиры в новостройке", – следует из постов.
Викторина является частью масштабного фестиваля "Тюменская весна. Всей семьей!", который проходит в регионе с 15 по 17 марта. В первом туре на участке у дома все желающие могут за правильный ответ на вопрос получить сладкий или ценный подарок. Суперпризы в виде квартир и машин разыгрывают во втором туре на местном телеканале. Претендент на подарок выбирается случайно по указанному в первом туре номеру телефона. Право на подарок он имеет при правильных ответах на два вопроса от ведущего, наличии прописки и достижения возраста 18 лет.
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