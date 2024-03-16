https://ria.ru/20240316/vampire-1933422187.html

Над Белгородской областью уничтожили восемь реактивных снарядов Vampire

Над Белгородской областью уничтожили восемь реактивных снарядов Vampire - РИА Новости, 16.03.2024

Над Белгородской областью уничтожили восемь реактивных снарядов Vampire

Дежурные средства российской ПВО уничтожили восемь запущенных Киевом снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire над территорией Белгородской... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T08:51

2024-03-16T08:51

2024-03-16T09:01

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

белгородская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили восемь запущенных Киевом снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны России.Ранее в МО РФ сообщили об уничтожении над территорией Белгородской области трёх беспилотников, аналогичного снаряда и ракеты "Точка-У" ночью."16 марта около 08.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир"", - говорится в сообщении.Отмечается, что дежурные средства ПВО уничтожили восемь реактивных снарядов в воздухе над Белгородской областью.

https://ria.ru/20240316/bespilotniki-1933418492.html

https://ria.ru/20240316/bespilotnik-1933398103.html

белгородская область

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), белгородская область, вооруженные силы украины