https://ria.ru/20240316/vampire-1933422187.html
Над Белгородской областью уничтожили восемь реактивных снарядов Vampire
Над Белгородской областью уничтожили восемь реактивных снарядов Vampire - РИА Новости, 16.03.2024
Над Белгородской областью уничтожили восемь реактивных снарядов Vampire
Дежурные средства российской ПВО уничтожили восемь запущенных Киевом снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire над территорией Белгородской... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T08:51
2024-03-16T08:51
2024-03-16T09:01
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
белгородская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили восемь запущенных Киевом снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны России.Ранее в МО РФ сообщили об уничтожении над территорией Белгородской области трёх беспилотников, аналогичного снаряда и ракеты "Точка-У" ночью."16 марта около 08.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир"", - говорится в сообщении.Отмечается, что дежурные средства ПВО уничтожили восемь реактивных снарядов в воздухе над Белгородской областью.
https://ria.ru/20240316/bespilotniki-1933418492.html
https://ria.ru/20240316/bespilotnik-1933398103.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), белгородская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Белгородская область, Вооруженные силы Украины
Над Белгородской областью уничтожили восемь реактивных снарядов Vampire
МО: над Белгородской областью уничтожили восемь реактивных снарядов Vampire ВСУ
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили восемь запущенных Киевом снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны России.
Ранее в МО РФ сообщили об уничтожении над территорией Белгородской области трёх беспилотников, аналогичного снаряда и ракеты "Точка-У" ночью.
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"16 марта около 08.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир"", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дежурные средства ПВО уничтожили восемь реактивных снарядов в воздухе над Белгородской областью.
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