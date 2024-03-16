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Их не вернуть. В США сообщили Украине плохие новости - РИА Новости, 16.03.2024
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15:17 16.03.2024 (обновлено: 18:09 16.03.2024)
https://ria.ru/20240316/ukraina-1933497099.html
Их не вернуть. В США сообщили Украине плохие новости
Их не вернуть. В США сообщили Украине плохие новости - РИА Новости, 16.03.2024
Их не вернуть. В США сообщили Украине плохие новости
Президент России Владимир Путин никогда не вернет Украине потерянные ею территории, заявил корреспондент Fox News Бенджамин Холл. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T15:17
2024-03-16T18:09
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин никогда не вернет Украине потерянные ею территории, заявил корреспондент Fox News Бенджамин Холл.&quot;Думаю, что, если сейчас задать такой вопрос Владимиру Путину, он скажет, что никогда не откажется от территорий, которые успел занять. И мне кажется, что этого никогда и не произойдет. Думаю, что в какой-то момент, наверное, будет некое соглашение о прекращении огня&quot;, — посчитал журналист.Холл добавил, что даже если Киеву все-таки выделят пакет помощи в размере 60 миллиардов долларов, то он будет для него последний. Он также предупредил, что Россия продолжает становиться сильнее, поставив свою экономику на военные рельсы.&quot;Поэтому в настоящий момент вопрос для Запада стоит не о том, как вернуть эти земли, а как не дать Путину забрать себе еще больше территорий&quot;, — резюмировал он.В среду президент России Владимир Путин заявил в интервью журналисту Дмитрию Киселеву, что Россия готова к серьезному разговору о мирном урегулировании украинского конфликта на основе реальной ситуации на местах. При этом президент подчеркнул, что российская сторона не собирается вступать в переговоры только из-за того, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы, и не позволит использовать мирный процесс для накопления военных ресурсов.
https://ria.ru/20240316/vsu-1933471022.html
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в мире, россия, украина, киев, дмитрий киселев, владимир путин, вооруженные силы украины, политика
В мире, Россия, Украина, Киев, Дмитрий Киселев, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Политика
Их не вернуть. В США сообщили Украине плохие новости

Журналист Fox News Холл: ВСУ не смогут вернуть потерянные территории

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин никогда не вернет Украине потерянные ею территории, заявил корреспондент Fox News Бенджамин Холл.
«

"Думаю, что, если сейчас задать такой вопрос Владимиру Путину, он скажет, что никогда не откажется от территорий, которые успел занять. И мне кажется, что этого никогда и не произойдет. Думаю, что в какой-то момент, наверное, будет некое соглашение о прекращении огня", — посчитал журналист.

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Холл добавил, что даже если Киеву все-таки выделят пакет помощи в размере 60 миллиардов долларов, то он будет для него последний. Он также предупредил, что Россия продолжает становиться сильнее, поставив свою экономику на военные рельсы.
«

"Поэтому в настоящий момент вопрос для Запада стоит не о том, как вернуть эти земли, а как не дать Путину забрать себе еще больше территорий", — резюмировал он.

В среду президент России Владимир Путин заявил в интервью журналисту Дмитрию Киселеву, что Россия готова к серьезному разговору о мирном урегулировании украинского конфликта на основе реальной ситуации на местах. При этом президент подчеркнул, что российская сторона не собирается вступать в переговоры только из-за того, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы, и не позволит использовать мирный процесс для накопления военных ресурсов.
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