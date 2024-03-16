https://ria.ru/20240316/ukraina-1933497099.html
Их не вернуть. В США сообщили Украине плохие новости
Их не вернуть. В США сообщили Украине плохие новости - РИА Новости, 16.03.2024
Их не вернуть. В США сообщили Украине плохие новости
Президент России Владимир Путин никогда не вернет Украине потерянные ею территории, заявил корреспондент Fox News Бенджамин Холл. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T15:17
2024-03-16T15:17
2024-03-16T18:09
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин никогда не вернет Украине потерянные ею территории, заявил корреспондент Fox News Бенджамин Холл."Думаю, что, если сейчас задать такой вопрос Владимиру Путину, он скажет, что никогда не откажется от территорий, которые успел занять. И мне кажется, что этого никогда и не произойдет. Думаю, что в какой-то момент, наверное, будет некое соглашение о прекращении огня", — посчитал журналист.Холл добавил, что даже если Киеву все-таки выделят пакет помощи в размере 60 миллиардов долларов, то он будет для него последний. Он также предупредил, что Россия продолжает становиться сильнее, поставив свою экономику на военные рельсы."Поэтому в настоящий момент вопрос для Запада стоит не о том, как вернуть эти земли, а как не дать Путину забрать себе еще больше территорий", — резюмировал он.В среду президент России Владимир Путин заявил в интервью журналисту Дмитрию Киселеву, что Россия готова к серьезному разговору о мирном урегулировании украинского конфликта на основе реальной ситуации на местах. При этом президент подчеркнул, что российская сторона не собирается вступать в переговоры только из-за того, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы, и не позволит использовать мирный процесс для накопления военных ресурсов.
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В мире, Россия, Украина, Киев, Дмитрий Киселев, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Политика
Их не вернуть. В США сообщили Украине плохие новости
Журналист Fox News Холл: ВСУ не смогут вернуть потерянные территории