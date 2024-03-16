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СМИ: в Армении ученые из ФРГ испытывают роботов для будущих полетов на Марс - РИА Новости, 16.03.2024
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Наука
 
22:38 16.03.2024
https://ria.ru/20240316/uchenye-1933573824.html
СМИ: в Армении ученые из ФРГ испытывают роботов для будущих полетов на Марс
СМИ: в Армении ученые из ФРГ испытывают роботов для будущих полетов на Марс - РИА Новости, 16.03.2024
СМИ: в Армении ученые из ФРГ испытывают роботов для будущих полетов на Марс
Ученые из баварского университета города Вюрцбург тестируют на территории Армении двух своих роботов для будущих полетов на Марс, а также новые космические... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T22:38
2024-03-16T22:38
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БЕРЛИН, 16 мар - РИА Новости. Ученые из баварского университета города Вюрцбург тестируют на территории Армении двух своих роботов для будущих полетов на Марс, а также новые космические скафандры, сообщает немецкая газета Bild. "Исследователи из Вюрцбургского университета испытывают в Армении двух своих роботов для будущих полетов на Марс. Исследовательская группа пробудет в селе Армаш, известном выращиванием помидоров и арбузов, до начала апреля", - пишет газета. Отмечается также, что две женщины и четверо мужчин будут тестировать новые типы скафандров и их взаимодействие с роботами в условиях полной изоляции. Как поясняет газета, в миссии под названием Amadee-24 участвуют более 200 ученых из 26 стран. В ходе исследований "астронавты" находятся в постоянном контакте с имитированной станцией управления, которую обслуживают Австрийский космический форум и Армянское космическое агентство. В радиотрафик искусственно включена задержка в передаче около десяти минут, чтобы приблизить к реальным условиям марсианской миссии, учитывая расстояние между Землей и Марсом. Газета также приводит мнение экспертов, согласно которому пройдет около 15 лет, прежде чем человек впервые ступит на Марс.
https://ria.ru/20240103/kometa-1915854179.html
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марс, армения, космос - риа наука, земля, bild
Наука, Марс, Армения, Космос - РИА Наука, Земля, Bild
СМИ: в Армении ученые из ФРГ испытывают роботов для будущих полетов на Марс

Bild: в Армении ученые из ФРГ испытывают скафандры и роботов для полетов на Марс

© ESA/DLR/FU BerlinФото Западной дельты кратера Езеро, сделанное автоматической межпланетной станцией "Марс-экспресс" Европейского космического агентства
Фото Западной дельты кратера Езеро, сделанное автоматической межпланетной станцией Марс-экспресс Европейского космического агентства
© ESA/DLR/FU Berlin
Фото Западной дельты кратера Езеро, сделанное автоматической межпланетной станцией "Марс-экспресс" Европейского космического агентства. Архивное фото
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БЕРЛИН, 16 мар - РИА Новости. Ученые из баварского университета города Вюрцбург тестируют на территории Армении двух своих роботов для будущих полетов на Марс, а также новые космические скафандры, сообщает немецкая газета Bild.
«
"Исследователи из Вюрцбургского университета испытывают в Армении двух своих роботов для будущих полетов на Марс. Исследовательская группа пробудет в селе Армаш, известном выращиванием помидоров и арбузов, до начала апреля", - пишет газета.
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Отмечается также, что две женщины и четверо мужчин будут тестировать новые типы скафандров и их взаимодействие с роботами в условиях полной изоляции.
Как поясняет газета, в миссии под названием Amadee-24 участвуют более 200 ученых из 26 стран. В ходе исследований "астронавты" находятся в постоянном контакте с имитированной станцией управления, которую обслуживают Австрийский космический форум и Армянское космическое агентство. В радиотрафик искусственно включена задержка в передаче около десяти минут, чтобы приблизить к реальным условиям марсианской миссии, учитывая расстояние между Землей и Марсом.
Газета также приводит мнение экспертов, согласно которому пройдет около 15 лет, прежде чем человек впервые ступит на Марс.
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