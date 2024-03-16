СМИ: в Армении ученые из ФРГ испытывают роботов для будущих полетов на Марс
Bild: в Армении ученые из ФРГ испытывают скафандры и роботов для полетов на Марс
© ESA/DLR/FU BerlinФото Западной дельты кратера Езеро, сделанное автоматической межпланетной станцией "Марс-экспресс" Европейского космического агентства
© ESA/DLR/FU Berlin
Фото Западной дельты кратера Езеро, сделанное автоматической межпланетной станцией "Марс-экспресс" Европейского космического агентства. Архивное фото
БЕРЛИН, 16 мар - РИА Новости. Ученые из баварского университета города Вюрцбург тестируют на территории Армении двух своих роботов для будущих полетов на Марс, а также новые космические скафандры, сообщает немецкая газета Bild.
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"Исследователи из Вюрцбургского университета испытывают в Армении двух своих роботов для будущих полетов на Марс. Исследовательская группа пробудет в селе Армаш, известном выращиванием помидоров и арбузов, до начала апреля", - пишет газета.
Отмечается также, что две женщины и четверо мужчин будут тестировать новые типы скафандров и их взаимодействие с роботами в условиях полной изоляции.
Как поясняет газета, в миссии под названием Amadee-24 участвуют более 200 ученых из 26 стран. В ходе исследований "астронавты" находятся в постоянном контакте с имитированной станцией управления, которую обслуживают Австрийский космический форум и Армянское космическое агентство. В радиотрафик искусственно включена задержка в передаче около десяти минут, чтобы приблизить к реальным условиям марсианской миссии, учитывая расстояние между Землей и Марсом.
Газета также приводит мнение экспертов, согласно которому пройдет около 15 лет, прежде чем человек впервые ступит на Марс.