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Пятница оказалась самым теплым днем с начала года в Москве - РИА Новости, 16.03.2024
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08:15 16.03.2024
https://ria.ru/20240316/teplo-1933416833.html
Пятница оказалась самым теплым днем с начала года в Москве
Пятница оказалась самым теплым днем с начала года в Москве - РИА Новости, 16.03.2024
Пятница оказалась самым теплым днем с начала года в Москве
Пятница оказалась самым теплым днем с начала года в Москве, на ВДНХ максимальная температура воздуха достигла плюс 6,3 градуса, сообщила главный специалист... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T08:15
2024-03-16T08:15
погода
татьяна позднякова
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Пятница оказалась самым теплым днем с начала года в Москве, на ВДНХ максимальная температура воздуха достигла плюс 6,3 градуса, сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова в телеграм-канале. "День 15 марта в Москве оказался самым теплым с начала года. На ВДНХ максимальная температура воздуха достигла 6,3 градуса, в МГУ и Тушине было 5,7 градуса, на Балчуге и ТСХА 7,0 градуса. Средняя суточная температура повсюду была положительной и превысила норму более чем на 2 градуса", - написала Позднякова.По ее словам, в ночь на 16 марта адвекция тепла в столичный регион продолжилась, температура у земной поверхности оставалась положительной на большей части города. Отмечается, что исключением стали лишь пониженные места столицы: например, в Тушине и Измайлове отмечался небольшой минус.
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погода, татьяна позднякова
Погода, Татьяна Позднякова
Пятница оказалась самым теплым днем с начала года в Москве

Максимальная температура в Москве в пятницу достигла плюс 6,3 градуса

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрохожий на Пушкинской набережной в Москве
Прохожий на Пушкинской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Прохожий на Пушкинской набережной в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Пятница оказалась самым теплым днем с начала года в Москве, на ВДНХ максимальная температура воздуха достигла плюс 6,3 градуса, сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова в телеграм-канале.
"День 15 марта в Москве оказался самым теплым с начала года. На ВДНХ максимальная температура воздуха достигла 6,3 градуса, в МГУ и Тушине было 5,7 градуса, на Балчуге и ТСХА 7,0 градуса. Средняя суточная температура повсюду была положительной и превысила норму более чем на 2 градуса", - написала Позднякова.
По ее словам, в ночь на 16 марта адвекция тепла в столичный регион продолжилась, температура у земной поверхности оставалась положительной на большей части города.
Отмечается, что исключением стали лишь пониженные места столицы: например, в Тушине и Измайлове отмечался небольшой минус.
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