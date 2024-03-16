https://ria.ru/20240316/teplo-1933416833.html

Пятница оказалась самым теплым днем с начала года в Москве

Пятница оказалась самым теплым днем с начала года в Москве - РИА Новости, 16.03.2024

Пятница оказалась самым теплым днем с начала года в Москве

Пятница оказалась самым теплым днем с начала года в Москве, на ВДНХ максимальная температура воздуха достигла плюс 6,3 градуса, сообщила главный специалист... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T08:15

2024-03-16T08:15

2024-03-16T08:15

погода

татьяна позднякова

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Пятница оказалась самым теплым днем с начала года в Москве, на ВДНХ максимальная температура воздуха достигла плюс 6,3 градуса, сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова в телеграм-канале. "День 15 марта в Москве оказался самым теплым с начала года. На ВДНХ максимальная температура воздуха достигла 6,3 градуса, в МГУ и Тушине было 5,7 градуса, на Балчуге и ТСХА 7,0 градуса. Средняя суточная температура повсюду была положительной и превысила норму более чем на 2 градуса", - написала Позднякова.По ее словам, в ночь на 16 марта адвекция тепла в столичный регион продолжилась, температура у земной поверхности оставалась положительной на большей части города. Отмечается, что исключением стали лишь пониженные места столицы: например, в Тушине и Измайлове отмечался небольшой минус.

https://ria.ru/20240226/sneg-1929502149.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, татьяна позднякова