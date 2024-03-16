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Для военнослужащих группировки войск Днепр и их семей провели телемост - РИА Новости, 16.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:18 16.03.2024
https://ria.ru/20240316/telemost-1933409429.html
Для военнослужащих группировки войск Днепр и их семей провели телемост
Для военнослужащих группировки войск Днепр и их семей провели телемост - РИА Новости, 16.03.2024
Для военнослужащих группировки войск Днепр и их семей провели телемост
В Запорожской области состоялся телемост между военнослужащими группировки войск Днепр и членами их семей, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T05:18
2024-03-16T05:18
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
общество
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 16 мар - РИА Новости. В Запорожской области состоялся телемост между военнослужащими группировки войск Днепр и членами их семей, сообщили в Минобороны РФ. "Военнослужащие 19-й гвардейской дивизии 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр", выполняющие задачи СВО на запорожском направлении, пообщались с родственниками из города Назрань по видеосвязи", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что телемост между военнослужащими и членами их семей был организован в рамках проекта "Сила в правде". Тематический поезд Минобороны под названием "Сила в правде" позволяет его посетителям, помимо возможности наблюдения за уникальными экспозициями, ещё и пообщаться с военнослужащими исполняющими воинский долг в зоне СВО. "Поезд проезжает через всю страну, соответственно, военнослужащие всех военных округов России смогут воспользоваться данной возможностью", - пояснили в МО РФ.
https://ria.ru/20240128/telemost-1923928809.html
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россия, запорожская область, общество, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Общество, Вооруженные силы РФ
Для военнослужащих группировки войск Днепр и их семей провели телемост

МО: для военнослужащих группировки войск Днепр и их семей провели телемост

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие России
Военнослужащие России - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие России. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 16 мар - РИА Новости. В Запорожской области состоялся телемост между военнослужащими группировки войск Днепр и членами их семей, сообщили в Минобороны РФ.
"Военнослужащие 19-й гвардейской дивизии 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр", выполняющие задачи СВО на запорожском направлении, пообщались с родственниками из города Назрань по видеосвязи", - сообщили в МО РФ.
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Уточняется, что телемост между военнослужащими и членами их семей был организован в рамках проекта "Сила в правде". Тематический поезд Минобороны под названием "Сила в правде" позволяет его посетителям, помимо возможности наблюдения за уникальными экспозициями, ещё и пообщаться с военнослужащими исполняющими воинский долг в зоне СВО.
"Поезд проезжает через всю страну, соответственно, военнослужащие всех военных округов России смогут воспользоваться данной возможностью", - пояснили в МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьОбществоВооруженные силы РФ
 
 
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