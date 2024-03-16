https://ria.ru/20240316/telemost-1933409429.html

Для военнослужащих группировки войск Днепр и их семей провели телемост

Для военнослужащих группировки войск Днепр и их семей провели телемост - РИА Новости, 16.03.2024

Для военнослужащих группировки войск Днепр и их семей провели телемост

В Запорожской области состоялся телемост между военнослужащими группировки войск Днепр и членами их семей, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T05:18

2024-03-16T05:18

2024-03-16T05:18

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ЛУГАНСК, 16 мар - РИА Новости. В Запорожской области состоялся телемост между военнослужащими группировки войск Днепр и членами их семей, сообщили в Минобороны РФ. "Военнослужащие 19-й гвардейской дивизии 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр", выполняющие задачи СВО на запорожском направлении, пообщались с родственниками из города Назрань по видеосвязи", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что телемост между военнослужащими и членами их семей был организован в рамках проекта "Сила в правде". Тематический поезд Минобороны под названием "Сила в правде" позволяет его посетителям, помимо возможности наблюдения за уникальными экспозициями, ещё и пообщаться с военнослужащими исполняющими воинский долг в зоне СВО. "Поезд проезжает через всю страну, соответственно, военнослужащие всех военных округов России смогут воспользоваться данной возможностью", - пояснили в МО РФ.

https://ria.ru/20240128/telemost-1923928809.html

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россия, запорожская область, общество, вооруженные силы рф